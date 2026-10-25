Владелец SpaceX Илон Маск призвал проявить сочувствие к российским призывникам, воюющим против Украины, и заявил, что у них якобы нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть от ударов беспилотников. Также он поддержал призыв к отставке президента Владимира Зеленского.

Об этом Маск написал в соцсети X, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что Маск заявил о российских военных

Маск ответил на пост пользователя, который объяснял, что Starlink предоставляет услуги Украине, а дальнейшие ограничения связи связаны с попыткой сохранить человеческие жизни.

Пост Илона Маска. Фото: скриншот

"Бесконечные смерти украинцев и россиян должны прекратиться. Пожалуйста, сочувствуйте бедным российским призывникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть от ударов дронов", — написал Маск.

Что Маск сказал о Starlink и Зеленском

За последние сутки Маск также поддержал призыв к отставке Владимира Зеленского. На пост со словами "Зеленский должен уйти" он ответил: "Да".

Читайте также:

В другой публикации Маск заявил, что без Starlink украинский фронт якобы сразу потерпел бы крах, добавив, что это "не угроза".

Он обвинил украинских военных в нарушении правил пользования сервисом из-за его применения для ударов беспилотниками по наступательным целям и утверждал, что эту возможность отключили на прошлой неделе.

Ответственность за использование системы Starshield Маск возложил на правительство США. Также он назвал "кровожадными разжигателями войны" тех , кого в предыдущем посте описывали как европейцев и неоконсерваторов, якобы стремящихся к бесконечному продолжению войны.

Советник президента Сергей Бескрестнов ранее заявлял, что Украина физически не может использовать Starlink для нанесения дальнобойных ударов по территории России.

Как на заявления Маска отреагировали в США

Конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу раскритиковал заявления Маска в комментарии Bloomberg. Он призвал разрешить Украине использовать Starlink над территорией России для уничтожения пусковых установок баллистических ракет.

По мнению Креншоу, такие действия являются обороной, а не убийством людей.

Ранее Новини.LIVE сообщали 25 октября, что Илон Маск считает использование Starlink для непосредственных наступательных ударов рискованным. По его мнению, в ответ противник может уничтожить спутники, а обломки вызовут цепную реакцию и образуют опасный космический мусор.

Также Новини.LIVE сообщали, что 25 октября Маск раскритиковал подход к мобилизации в Украине. Он заявил о якобы существующем разрыве между состоятельными представителями украинской элиты и рядовыми гражданами, которых, по его словам, призывают в армию, а также обвинил украинские власти в отмывании средств.