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Главная Новости дня Маск назвал российских призывников "бедными" и заявил, что они вынуждены воевать

Маск назвал российских призывников "бедными" и заявил, что они вынуждены воевать

Ua ru
25 октября 2026 22:01
Маск призвал проявить сочувствие к российским призывникам и поддержал уход Зеленского Reuters
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Владелец SpaceX Илон Маск призвал проявить сочувствие к российским призывникам, воюющим против Украины, и заявил, что у них якобы нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть от ударов беспилотников. Также он поддержал призыв к отставке президента Владимира Зеленского.

Об этом Маск написал в соцсети X, сообщает Новини.LIVE.

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Что Маск заявил о российских военных

Маск ответил на пост пользователя, который объяснял, что Starlink предоставляет услуги Украине, а дальнейшие ограничения связи связаны с попыткой сохранить человеческие жизни.

Маск назвал российских призывников "бедными" и заявил, что они вынуждены воевать - фото 1
Пост Илона Маска. Фото: скриншот

"Бесконечные смерти украинцев и россиян должны прекратиться. Пожалуйста, сочувствуйте бедным российским призывникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть от ударов дронов", — написал Маск.

Что Маск сказал о Starlink и Зеленском

За последние сутки Маск также поддержал призыв к отставке Владимира Зеленского. На пост со словами "Зеленский должен уйти" он ответил: "Да".

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В другой публикации Маск заявил, что без Starlink украинский фронт якобы сразу потерпел бы крах, добавив, что это "не угроза".

Он обвинил украинских военных в нарушении правил пользования сервисом из-за его применения для ударов беспилотниками по наступательным целям и утверждал, что эту возможность отключили на прошлой неделе.

Ответственность за использование системы Starshield Маск возложил на правительство США. Также он назвал "кровожадными разжигателями войны" тех , кого в предыдущем посте описывали как европейцев и неоконсерваторов, якобы стремящихся к бесконечному продолжению войны.

Советник президента Сергей Бескрестнов ранее заявлял, что Украина физически не может использовать Starlink для нанесения дальнобойных ударов по территории России.

Как на заявления Маска отреагировали в США

Конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу раскритиковал заявления Маска в комментарии Bloomberg. Он призвал разрешить Украине использовать Starlink над территорией России для уничтожения пусковых установок баллистических ракет.

По мнению Креншоу, такие действия являются обороной, а не убийством людей.

Ранее Новини.LIVE сообщали 25 октября, что Илон Маск считает использование Starlink для непосредственных наступательных ударов рискованным. По его мнению, в ответ противник может уничтожить спутники, а обломки вызовут цепную реакцию и образуют опасный космический мусор.

Также Новини.LIVE сообщали, что 25 октября Маск раскритиковал подход к мобилизации в Украине. Он заявил о якобы существующем разрыве между состоятельными представителями украинской элиты и рядовыми гражданами, которых, по его словам, призывают в армию, а также обвинил украинские власти в отмывании средств.

Владимир Зеленский российские войска Илон Маск Starlink война в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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