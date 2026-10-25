Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что использование спутниковой системы Starlink для явно наступательных ударов может сделать её мишенью для ответного удара. По его словам, уничтожение спутников может вызвать цепную реакцию и образование огромного облака космического мусора, которое сделает космос непригодным для использования.

Об этом Маск написал в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Маск выступает против наступательного использования Starlink

Предприниматель подчеркнул, что спутниковая система должна оставаться гражданской, хотя её можно использовать для обеспечения работы военной инфраструктуры. В то же время он считает недопустимым применение Starlink для непосредственных наступательных ударов, поскольку это может спровоцировать ответные действия противника.

Пост Илона Маска. Фото: скриншот

"Это действительно одна из главных причин, почему Starlink должен оставаться гражданской системой. Он может использоваться для военной инфраструктуры, но не для однозначно наступательных ударов, которые делают его легитимной целью для ответного удара со стороны противника", — отметил Маск.

Чем грозит уничтожение спутников

По словам Маска, если противник начнет уничтожать спутники Starlink, это может вызвать эффект домино. Осколки и космический мусор, образовавшиеся в результате взрывов, могут распространиться по орбите и создать опасность для других спутников.

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"Если противник взорвет спутники "Starlink", это вызовет эффект домино разрушений, что создаст огромное поле обломков, которое сделает космос непригодным для использования", — написал предприниматель.

В то же время Маск не уточнил, о каких именно ограничениях использования Starlink идет речь и какие конкретные действия стали поводом для его заявления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 октября Илон Маск раскритиковал подход к мобилизации в Украине. Он заявил о якобы значительном разрыве между украинскими элитами и рядовыми гражданами, которых, по его словам, отправляют воевать, в то время как первые обогащаются за счет западной помощи. Также миллиардер обвинил украинские власти в отмывании средств.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что 24 октября Маск заявил о критической важности Starlink для обороны Украины. По его словам, в случае отключения спутниковой связи украинский фронт мог бы немедленно рухнуть. В то же время он утверждал, что украинские военные нарушили условия использования сервиса, применяя его для наступательных ударов с помощью дронов.