Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

Starlink по-прежнему играет критически важную роль для обороны Украины. В то же время Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования системы, применяя ее для наступательных ударов с помощью беспилотников. По словам миллиардера, без Starlink украинский фронт мгновенно рухнет.

Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X в субботу, 24 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Маск заявил о нарушении условий использования Starlink

По словам миллиардера Илона Маска, украинские военные нарушили условия использования Starlink, применяя систему для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей. Маск подчеркнул, что Starlink является гражданским коммерческим сервисом, использование которого для таких ударов никогда не было разрешено. На прошлой неделе SpaceX закрыла эту возможность.

"Украинские военные нарушили условия использования Starlink и применяли его для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей. Эту лазейку закрыли на прошлой неделе", — написал Маск.

Также он пояснил, что Starshield — это другая система, которая находится под контролем правительства США. По его словам, решение о её использовании принимает американская сторона.

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Маск объяснил, почему Starlink важен для обороны Украины

Маск подчеркнул, что Starlink остается критически важным для обороны Украины, поскольку, по его утверждению, это единственная система связи, которую на данный момент невозможно заглушить или уничтожить. Он заявил, что в случае отключения Starlink украинская линия фронта мгновенно рухнет. В то же время миллиардер подчеркнул, что это не угроза, а констатация факта:

"Starlink остается критически важным для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую на данный момент невозможно заглушить или уничтожить. Если бы Starlink отключили, украинская линия фронта мгновенно рухнула бы. Это НЕ угроза, а просто констатация факта".

Маск напомнил о роли Starlink в начале войны

Маск также заявил, что Starlink помог не допустить захвата Украины российскими войсками в начале полномасштабного вторжения. По его словам, тогда другие средства связи были уничтожены или заглушены Россией:

"Starlink также сыграл решающую роль в том, что Россия не захватила Украину в начале войны, поскольку все остальные средства связи были уничтожены или заглушены Россией".

Отдельно Маск заявил, что SpaceX сделала для защиты Украины значительно больше, чем любая другая частная компания в мире. В то же время он выразил резкое презрение к тем, кого обвинил в поддержке бесконечного кровопролития без предложений реалистичного решения конфликта, и завершил своё заявление оскорбительным пожеланием им гореть в аду.

Скриншот заявления Маска/X

Новини.LIVE сообщали, что двухпартийная группа американских законодателей призвала администрацию Дональда Трампа возобновить и расширить доступ Украины к спутниковой системе Starshield. Они требуют отменить ограничения скорости соединения и расширить использование системы для поддержки украинских военных операций, в частности на территории России. Законодатели предупредили, что перебои в работе спутниковой связи могут ослабить украинские силы и предоставить российской армии оперативное преимущество.

Новини.LIVE писали, что 24 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что в Украине восстановили скорость работы спутниковых систем Starlink и Starshield до уровня, который был до введения ограничений. Восстановление началось ночью, а уже утром связь работала с необходимой скоростью. Президент подчеркнул, что стабильная работа Starlink и Starshield важна для фронтовой логистики и защиты Украины от реактивных Шахедов.