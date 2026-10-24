Starlink и Starshield в Украине возобновили работу на скорости более 400 км/ч

Украинский военный из Starlink. Фото: REUTERS/Stringer

Системы мониторинга Министерства обороны зафиксировали восстановление скорости движения терминалов Starlink и Starshield. Показатели превышают 400 километров в час. Спутниковая связь остается стабильной.

Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара в комментарии для Новини.LIVE.

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Восстановление скорости Starlink/Starshield в Украине

"Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция Президента Украины на самом высоком уровне дают результаты. И этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", — отметил Хмара.

По его словам, Минобороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink и Starshield.

Как писали Новини.LIVE, сегодня утром Starlink/Starshield работал со скоростью более 161 километра в час. Специалисты продолжали проверки на более высоких скоростях.

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