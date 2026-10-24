Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Starlink в Украине снова стабильно работает на высокой скорости

Starlink в Украине снова стабильно работает на высокой скорости

Ua ru
24 октября 2026 11:00
Эксклюзив
Starlink и Starshield в Украине возобновили работу на скорости более 400 км/ч
Украинский военный из Starlink. Фото: REUTERS/Stringer

Системы мониторинга Министерства обороны зафиксировали восстановление скорости движения терминалов Starlink и Starshield. Показатели превышают 400 километров в час. Спутниковая связь остается стабильной.

Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара в комментарии для Новини.LIVE.

Реклама

Восстановление скорости Starlink/Starshield в Украине

"Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция Президента Украины на самом высоком уровне дают результаты. И этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", — отметил Хмара.

По его словам, Минобороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink и Starshield.

Как писали Новини.LIVE, сегодня утром Starlink/Starshield работал со скоростью более 161 километра в час. Специалисты продолжали проверки на более высоких скоростях.

Читайте также:

А представители обеих палат Конгресса США призвали министра обороны Пита Хэгсета безотлагательно обеспечить Украине полноценный доступ к спутниковым сетям Starlink и Starshield. Американские законодатели обеспокоены недавними перебоями.

Минобороны Украина интернет Starlink Starshield
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации