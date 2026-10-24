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Starlink в Україні знову стабільно працює на високій швидкості

Ua ru
24 жовтня 2026 11:00
Ексклюзив
Starlink і Starshield в Україні відновили роботу на швидкості понад 400 км/год
Український військовий зі Starlink. Фото: REUTERS/Stringer

Системи моніторингу Міністерства оборони зафіксували відновлення швидкості руху терміналів Starlink і Starshield. Показники перевищують 400 кілометрів на годину. Супутниковий зв’язок залишається стабільним.

Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара у коментарі для Новини.LІVE.

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Відновлення швидкості Starlink/ Starshield в Україні

"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція Президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та звʼязку", — зазначив Хмара.

За його словами, Міноборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink та Starshield.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні зранку Starlink/Starshield працював на швидкості понад 161 кілометр на годину. Фахівці продовжували перевірки на вищих швидкостях.

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А представники обох палат Конгресу США закликали міністра оборони Піта Гегсета невідкладно забезпечити Україні повноцінний доступ до супутникових мереж Starlink і Starshield. Американські законодавці занепокоєні нещодавніми перебоями. 

Міноборони Україна інтернет Starlink Starshield
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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