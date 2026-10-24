Starlink в Україні почав працювати на швидкості понад 161 км/год

Військовослужбовці ЗСУ встановлюють систему супутникового інтернету Starlink. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

В Україні Starlink/Starshield станом на ранок суботи, 24 жовтня, почав працювати на швидкості понад 161 кілометр на годину. Наразі тривають перевірки на вищих швидкостях.

Про це повідомили джерела Новини.LІVE у Міноборони.

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Швидкість Starlink/Starshield в Україні

Джерела у Міноборони зазначили, що сьогодні зранку Сили оборони фіксують роботу зв'язку під час руху зі швидкістю понад 161 км/год.

Тривають перевірки на вищих швидкостях. Фахівці визначають верхні ліміти та з'ясовують, наскільки відновилася робота зв'язку. Про повне зняття обмежень поки не йдеться.

Як писали Новини.LIVE, представники обох палат Конгресу США закликали міністра оборони Піта Гегсета забезпечити Україні відновлення повноцінного користування супутниковими системами зв’язку Starlink і Starshield. Приводом для звернення стали неполадки в роботі цих сервісів.

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А 23 жовтня український лідер Володимир Зеленський під час виступу перед аналітичним центром Hudson Institute повідомив, що обмеження швидкості для супутникового інтернету Starlink на території України досі не скасували.