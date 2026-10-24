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Главная Новости дня Starlink в Украине начал работать на скорости свыше 161 км/ч

Starlink в Украине начал работать на скорости свыше 161 км/ч

Ua ru
24 октября 2026 09:30
Эксклюзив
Starlink в Украине начал работать на скорости более 161 км/ч REUTERS/Inna Varenytsia
Военнослужащие ВСУ устанавливают систему спутникового интернета Starlink. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

В Украине Starlink/Starshield по состоянию на утро субботы, 24 октября, начал работать со скоростью более 161 километра в час. В настоящее время проводятся испытания на более высоких скоростях.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Минобороны.

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Скорость Starlink/Starshield в Украине

Источники в Минобороны отметили, что сегодня утром Силы обороны фиксируют работу связи во время движения со скоростью более 161 км/ч.

Продолжаются испытания на более высоких скоростях. Специалисты определяют верхние пределы и выясняют, насколько восстановилась работа связи. О полном снятии ограничений пока речь не идет.

Как писали Новини.LIVE, представители обеих палат Конгресса США призвали министра обороны Пита Хэгсета обеспечить Украине возобновление полноценного использования спутниковых систем связи Starlink и Starshield. Поводом для обращения стали сбои в работе этих сервисов.

Читайте также:

А 23 октября украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления перед аналитическим центром Hudson Institute сообщил, что ограничение скорости для спутникового интернета Starlink на территории Украины до сих пор не снято.

Минобороны Украина интернет связь Starlink Starshield
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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