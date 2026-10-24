Starlink в Украине начал работать на скорости свыше 161 км/ч
В Украине Starlink/Starshield по состоянию на утро субботы, 24 октября, начал работать со скоростью более 161 километра в час. В настоящее время проводятся испытания на более высоких скоростях.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Минобороны.
Скорость Starlink/Starshield в Украине
Источники в Минобороны отметили, что сегодня утром Силы обороны фиксируют работу связи во время движения со скоростью более 161 км/ч.
Продолжаются испытания на более высоких скоростях. Специалисты определяют верхние пределы и выясняют, насколько восстановилась работа связи. О полном снятии ограничений пока речь не идет.
Как писали Новини.LIVE, представители обеих палат Конгресса США призвали министра обороны Пита Хэгсета обеспечить Украине возобновление полноценного использования спутниковых систем связи Starlink и Starshield. Поводом для обращения стали сбои в работе этих сервисов.
А 23 октября украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления перед аналитическим центром Hudson Institute сообщил, что ограничение скорости для спутникового интернета Starlink на территории Украины до сих пор не снято.