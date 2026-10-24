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Главная Новости дня Сбои в работе Starlink в Украине: Конгресс требует от Пентагона вмешаться

Сбои в работе Starlink в Украине: Конгресс требует от Пентагона вмешаться

Ua ru
24 октября 2026 09:13
Конгрессмены США требуют от Пентагона восстановить полный доступ Украины к Starlink REUTERS/Evan Vucci/Pool
Глава Пентагона Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Evan Vucci/Pool

Американские законодатели из обеих палат Конгресса обратились к главе Пентагона Питу Хэгсету с призывом срочно восстановить полноценный доступ Украины к сетям спутниковой связи Starlink и Starshield. Они выразили обеспокоенность недавними сбоями в работе системы.

Об этом говорится в обращении конгрессменов, передает Новини.LIVE.

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Восстановление доступа к Starlink и Starshield для Украины.

"Украинские войска используют эти услуги для управления и командования, обмена разведывательными данными, связи на поле боя и эксплуатации беспилотных систем. Любое ухудшение качества услуг — будь то снижение скорости соединения, ограничение покрытия или перебои в доступе — подрывает боеспособность Украины и дает российским войскам оперативное преимущество. Это затягивает конфликт и подвергает опасности еще больше гражданских лиц", — заявили конгрессмены.

Законодатели обратились к Министерству обороны США с призывом гарантировать Украине доступ к покрытию, необходимому для выполнения законных боевых задач, в частности на территории России.

Также они подчеркнули важность непрерывной связи во время перехода с коммерческого сервиса Starlink на государственную спутниковую систему Starshield.

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Законодатели заявили, что решения относительно доступности услуг, территории покрытия и качества связи не должны зависеть исключительно от воли частного поставщика, ведь эти факторы напрямую влияют на способность Украины защищаться.

Также они обратились к Пентагону с просьбой оценить возможность применения предусмотренных законодательством об оборонном производстве полномочий, которые дают федеральным властям право требовать от частных компаний первоочередного выполнения государственных заказов.

"Соединенные Штаты и Европа вложили значительные средства в оборону Украины, поскольку победа России поставила бы под угрозу нашу собственную безопасность. Эти инвестиции не должны быть сведены на нет из-за сбоев в работе инфраструктуры связи — от которой зависят украинские силы, — ведь таких сбоев можно было бы избежать", — добавили законодатели.

Как писали Новини.LIVE, во время выступления 23 октября перед американским аналитическим центром Hudson Institute украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что установленные ограничения скорости для спутниковой связи Starlink в Украине остаются в силе.

А в Минобороны сообщали, что украинские защитники по-прежнему сообщают о проблемах с работой терминалов Starlink и Starshield во время передвижения. Связь продолжает пропадать, когда скорость движения достигает 161 км/ч.

США война Украина Пентагон Starlink Starshield
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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