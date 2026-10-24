Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Evan Vucci/Pool

Американські законодавці з обох палат Конгресу звернулися до очільника Пентагону Піта Гегсета із закликом терміново відновити повноцінний доступ України до мереж супутникового зв'язку Starlink та Starshield. Вони висловили занепокоєння нещодавніми збоями в роботі системи.

Про це йдеться у зверненні конгресменів, перелає Новини.LIVE.

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Відновлення Starlink та Starshield для України.

"Українські сили використовують ці послуги для управління і командування, обміну розвідувальними даними, звʼязку на полі бою та експлуатації безпілотних систем. Будь-яке погіршення якості послуг — чи то зниження швидкості зʼєднання, обмеження покриття, чи то перебої в доступі — підриває боєздатність України та надає російським військам оперативну перевагу. Це затягує конфлікт і наражає на небезпеку ще більше цивільних осіб", — заявили конгресмени.

Законодавці звернулися до Міністерства оборони США із закликом гарантувати Україні доступ до покриття, необхідного для виконання законних бойових завдань, зокрема на території Росії.

Також вони наголосили на важливості безперервного зв’язку під час переходу з комерційного сервісу Starlink на державну супутникову систему Starshield.

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Законодавці заявили, що рішення стосовно доступності послуг, території покриття та якості зв’язку не мають залежати виключно від волі приватного постачальника, адже ці чинники безпосередньо впливають на спроможність України оборонятися.

Також вони попросили Пентагон оцінити можливість застосування передбачених законодавством про оборонне виробництво повноважень, які дають федеральній владі право вимагати від приватних компаній першочергового виконання державних замовлень.

"Сполучені Штати та Європа здійснили значні інвестиції в оборону України, оскільки перемога Росії поставила б під загрозу нашу власну безпеку. Ці інвестиції не повинні бути зведені нанівець через збої в роботі інфраструктури зв'язку — від якої залежать українські сили, — адже таких збоїв можна було б уникнути", — додали законодавці.

Як писали Новини.LIVE, під час виступу 23 жовтня перед американським аналітичним центром Hudson Institute український лідер Володимир Зеленський повідомив, що встановлені обмеження швидкості для супутникового зв’язку Starlink в Україні залишаються чинними.

А в Міноборони повідомляли, що українські захисники й надалі повідомляють про проблеми з роботою терміналів Starlink і Starshield під час пересування. Зв’язок продовжує зникати, коли швидкість руху сягає 161 км/год.