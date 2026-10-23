Артилерист встановлює систему супутникового інтернету Starlink. Фото: REUTERS/Stringer

Українські військові продовжують фіксувати перебої у роботі терміналів Starlink та Starshield під час руху. За даними джерел у Міноборони, станом на ранок зв'язок і далі зникає при досягненні швидкості 161 км/год.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в Міністерстві оборони України.

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Starlink досі працює з обмеженнями

За даними джерел, Сили оборони та фахівці Міноборони постійно проводять моніторинг роботи ліній Starlink і Starshield та фіксують результати.

Станом на ранок досі спостерігаються випадки втрати зв’язку на швидкості 161 км/год.

Підтверджень того, що обмеження зняті, наразі немає.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військові нещодавно опинилися у скрутному становищі через раптове штучне сповільнення швидкості супутникового зв'язку Starlink. Обмеження трафіку вдарило по бойовій роботі. Бійці не могли повноцінно запускати низку безпілотників і тримати оборону під час ворожих штурмів.

Втім, вчора, 22 жовтня, повідомлялося, що роботу мережі нібито вдалося стабілізувати, а всі ліміти вже скасували.

Тим часом у Вашингтоні ця тема викликала чималий резонанс. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи заклики відкрити розслідування проти Ілона Маска, зазначив, що штучні проблеми зі зв'язком слід оцінювати крізь призму загальної політики Білого дому щодо війни. Ба більше, посадовець різко пройшовся по європейських союзниках, дорікнувши їм за критику на адресу Штатів на тлі власної цілковитої залежності від американських технологій.