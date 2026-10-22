Український військовий під час встановлення термінала супутникового зв’язку Starlink. Фото: mod.gov.ua

Сили оборони України нещодавно зіткнулися із обмеженнями роботи супутникового зв'язку Starlink. Зокрема для України було обмежено швидкість, що не дозволяло нашим військовим застосувати низку дронів, а також було недостатньо для відбиття російських атак. Однак наразі ситуація вже стабілізувалася і обмеження зняті.

Про це повідомили Новини.LIVE військові.

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Що відомо про обмеження та відновлення Starlink для України

У четвер 22 жовтня українські військові підтвердили Новини.LIVE, що обмеження на використання Starlink на швидкістю вже зняті. Зауважимо, що мова йде про Starshield (військову версію Starlink).

Як повідомляли Новини.LIVE, обмеження на роботу швидкісного інтернету Starlink для українських військових почалися в ніч проти 14 жовтня 2026 року. Зокрема було введено програмне обмеження швидкості. Якщо термінал пересувався швидше 160 кілометрів на годину, тоді зв'язок повністю переривався. Це не у свою чергу впливало як на можливість України застосувати свої дрони, так і збивати ворожі.

Однак за даними The Wall Street Journal від 22 жовтня, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував мільярдеру Ілону Маску та попросив зняти обмеження на роботу Starlink. Невдовзі після їхньої розмови супутниковий зв'язок почав працювати краще.

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Також ми писали, що за словами джерел WSJ, Маск особисто віддав розпорядження обмежити швидкість роботи Starshield (військову версію Starlink) в Україні. Причому бізнесмен міг завчасно обговорити це питання із Дональдом Трампом.

Варто додати, що американські законодавці планують з'ясувати причинити блокування Starlink для сил оборони України. Конгресмен Браян Фіцпатрік повідомив, що влада планує влаштувати допит Ілона Маска.