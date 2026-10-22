Военные подтвердили снятие ограничений на Starlink для Украины
Силы обороны Украины недавно столкнулись с ограничениями в работе спутниковой связи Starlink. В частности, для Украины была ограничена скорость, что не позволяло нашим военным задействовать ряд дронов, а также было недостаточно для отражения российских атак. Однако в настоящее время ситуация уже стабилизировалась, и ограничения сняты.
Об этом сообщили военные в Новини.LIVE.
Что известно об ограничениях и возобновлении работы Starlink для Украины
В четверг, 22 октября, украинские военные подтвердили Новини.LIVE, что ограничения на использование Starlink по скорости уже сняты. Отметим, что речь идет о Starshield (военной версии Starlink).
Как сообщали Новини.LIVE, ограничения на работу высокоскоростного интернета Starlink для украинских военных начались в ночь на 14 октября 2026 года. В частности, было введено программное ограничение скорости. Если терминал двигался со скоростью более 160 километров в час, связь полностью прерывалась. Это, в свою очередь, сказывалось как на возможности Украины применять свои дроны, так и на сбивании вражеских.
Однако, по данным The Wall Street Journal от 22 октября, президент США Дональд Трамп лично позвонил миллиардеру Илону Маску и попросил снять ограничения на работу Starlink. Вскоре после их разговора спутниковая связь начала работать лучше.
Также мы писали, что, по словам источников WSJ, Маск лично отдал распоряжение ограничить скорость работы Starshield (военной версии Starlink) в Украине. Причем бизнесмен мог заранее обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом.
Стоит добавить, что американские законодатели планируют выяснить причины блокировки Starlink для сил обороны Украины. Конгрессмен Брайан Фицпатрик сообщил, что власти планируют провести допрос Илона Маска.