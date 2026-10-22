Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Военные подтвердили снятие ограничений на Starlink для Украины

Военные подтвердили снятие ограничений на Starlink для Украины

Ua ru
22 октября 2026 23:18
Эксклюзив
Starlink для Украины возобновили, заявили военные mod.gov.ua
Украинский военнослужащий во время установки терминала спутниковой связи Starlink. Фото: mod.gov.ua

Силы обороны Украины недавно столкнулись с ограничениями в работе спутниковой связи Starlink. В частности, для Украины была ограничена скорость, что не позволяло нашим военным задействовать ряд дронов, а также было недостаточно для отражения российских атак. Однако в настоящее время ситуация уже стабилизировалась, и ограничения сняты.

Об этом сообщили военные в Новини.LIVE.

Реклама

Что известно об ограничениях и возобновлении работы Starlink для Украины

В четверг, 22 октября, украинские военные подтвердили Новини.LIVE, что ограничения на использование Starlink по скорости уже сняты. Отметим, что речь идет о Starshield (военной версии Starlink).

Как сообщали Новини.LIVE, ограничения на работу высокоскоростного интернета Starlink для украинских военных начались в ночь на 14 октября 2026 года. В частности, было введено программное ограничение скорости. Если терминал двигался со скоростью более 160 километров в час, связь полностью прерывалась. Это, в свою очередь, сказывалось как на возможности Украины применять свои дроны, так и на сбивании вражеских.

Однако, по данным The Wall Street Journal от 22 октября, президент США Дональд Трамп лично позвонил миллиардеру Илону Маску и попросил снять ограничения на работу Starlink. Вскоре после их разговора спутниковая связь начала работать лучше.

Читайте также:

Также мы писали, что, по словам источников WSJ, Маск лично отдал распоряжение ограничить скорость работы Starshield (военной версии Starlink) в Украине. Причем бизнесмен мог заранее обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом.

Стоит добавить, что американские законодатели планируют выяснить причины блокировки Starlink для сил обороны Украины. Конгрессмен Брайан Фицпатрик сообщил, что власти планируют провести допрос Илона Маска.

Илон Маск ВСУ Дональд Трамп Starlink война в Украине Силы обороны Украины
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации