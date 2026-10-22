Украинский военнослужащий во время установки терминала спутниковой связи Starlink. Фото: mod.gov.ua

Силы обороны Украины недавно столкнулись с ограничениями в работе спутниковой связи Starlink. В частности, для Украины была ограничена скорость, что не позволяло нашим военным задействовать ряд дронов, а также было недостаточно для отражения российских атак. Однако в настоящее время ситуация уже стабилизировалась, и ограничения сняты.

Об этом сообщили военные в Новини.LIVE.

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Что известно об ограничениях и возобновлении работы Starlink для Украины

В четверг, 22 октября, украинские военные подтвердили Новини.LIVE, что ограничения на использование Starlink по скорости уже сняты. Отметим, что речь идет о Starshield (военной версии Starlink).

Как сообщали Новини.LIVE, ограничения на работу высокоскоростного интернета Starlink для украинских военных начались в ночь на 14 октября 2026 года. В частности, было введено программное ограничение скорости. Если терминал двигался со скоростью более 160 километров в час, связь полностью прерывалась. Это, в свою очередь, сказывалось как на возможности Украины применять свои дроны, так и на сбивании вражеских.

Однако, по данным The Wall Street Journal от 22 октября, президент США Дональд Трамп лично позвонил миллиардеру Илону Маску и попросил снять ограничения на работу Starlink. Вскоре после их разговора спутниковая связь начала работать лучше.

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Также мы писали, что, по словам источников WSJ, Маск лично отдал распоряжение ограничить скорость работы Starshield (военной версии Starlink) в Украине. Причем бизнесмен мог заранее обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом.

Стоит добавить, что американские законодатели планируют выяснить причины блокировки Starlink для сил обороны Украины. Конгрессмен Брайан Фицпатрик сообщил, что власти планируют провести допрос Илона Маска.