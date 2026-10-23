Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ограничения на Starlink не сняты: Минобороны фиксирует потерю связи

Ограничения на Starlink не сняты: Минобороны фиксирует потерю связи

Ua ru
23 октября 2026 11:22
Перебои в работе Starlink во время движения: официальное заявление Минобороны REUTERS/Стрингер
Артиллерист устанавливает систему спутникового интернета Starlink. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские военные продолжают фиксировать перебои в работе терминалов Starlink и Starshield во время движения. По данным источников в Минобороны, по состоянию на утро связь по-прежнему пропадает при достижении скорости 161 км/ч. Информации о снятии компанией скоростных ограничений пока нет, мониторинг продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Starlink по-прежнему работает с ограничениями

Специалисты Министерства обороны Украины совместно с подразделениями Сил обороны осуществляют непрерывный контроль за функционированием линий Starlink и Starshield. Военные специалисты регулярно отслеживают стабильность сигнала и подробно фиксируют все полученные результаты в ходе эксплуатации оборудования.

Как отмечают источники в Министерстве обороны, проблема с исчезновением сети остается нерешенной. По состоянию на утро специалисты продолжают регистрировать случаи полной потери связи.

Технический сбой происходит в моменты, когда скорость движения объекта с терминалом достигает отметки в 161 км/ч. На данный момент оборонное ведомство не фиксирует никаких подтверждений того, что ранее установленные лимиты были сняты.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные недавно оказались в затруднительном положении из-за внезапного искусственного снижения скорости спутниковой связи Starlink. Ограничение трафика ударило по боевой работе. Бойцы не могли полноценно запускать ряд беспилотников и удерживать оборону во время вражеских штурмов.

Впрочем, вчера, 22 октября, сообщалось, что работу сети якобы удалось стабилизировать, а все ограничения уже сняты.

Между тем в Вашингтоне эта тема вызвала немалый резонанс. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя призывы начать расследование в отношении Илона Маска, отметил, что искусственные проблемы со связью следует оценивать через призму общей политики Белого дома в отношении войны. Более того, чиновник резко раскритиковал европейских союзников, упрекнув их в критике в адрес США на фоне их полной зависимости от американских технологий.

ВСУ связь Starlink фронт ситуация на фронте спутниковая связь Starshield
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации