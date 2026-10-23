Артиллерист устанавливает систему спутникового интернета Starlink. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские военные продолжают фиксировать перебои в работе терминалов Starlink и Starshield во время движения. По данным источников в Минобороны, по состоянию на утро связь по-прежнему пропадает при достижении скорости 161 км/ч. Информации о снятии компанией скоростных ограничений пока нет, мониторинг продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины.

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Starlink по-прежнему работает с ограничениями

Специалисты Министерства обороны Украины совместно с подразделениями Сил обороны осуществляют непрерывный контроль за функционированием линий Starlink и Starshield. Военные специалисты регулярно отслеживают стабильность сигнала и подробно фиксируют все полученные результаты в ходе эксплуатации оборудования.

Как отмечают источники в Министерстве обороны, проблема с исчезновением сети остается нерешенной. По состоянию на утро специалисты продолжают регистрировать случаи полной потери связи.

Технический сбой происходит в моменты, когда скорость движения объекта с терминалом достигает отметки в 161 км/ч. На данный момент оборонное ведомство не фиксирует никаких подтверждений того, что ранее установленные лимиты были сняты.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные недавно оказались в затруднительном положении из-за внезапного искусственного снижения скорости спутниковой связи Starlink. Ограничение трафика ударило по боевой работе. Бойцы не могли полноценно запускать ряд беспилотников и удерживать оборону во время вражеских штурмов.

Впрочем, вчера, 22 октября, сообщалось, что работу сети якобы удалось стабилизировать, а все ограничения уже сняты.

Между тем в Вашингтоне эта тема вызвала немалый резонанс. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя призывы начать расследование в отношении Илона Маска, отметил, что искусственные проблемы со связью следует оценивать через призму общей политики Белого дома в отношении войны. Более того, чиновник резко раскритиковал европейских союзников, упрекнув их в критике в адрес США на фоне их полной зависимости от американских технологий.