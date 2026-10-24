Американський мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Starlink залишається критично важливим для оборони України. Водночас Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання системи, застосовуючи її для наступальних ударів безпілотниками. За словами мільярдера, без Starlink український фронт миттєво обвалиться.

Про це заявив засновник SpaceX Ілон Маск у соцмережі X у суботу, 24 жовтня, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Маск заявив про порушення умов використання Starlink

За словами мільярдера Ілона Маска, українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи систему для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей. Маск наголосив, що Starlink є цивільним комерційним сервісом, використання якого для таких ударів ніколи не було дозволене. Минулого тижня SpaceX закрила цю можливість.

"Українські військові порушили умови використання Starlink і застосовували його для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей. Цю лазівку закрили минулого тижня", — написав Маск.

Також він пояснив, що Starshield — це інша система, яка перебуває під контролем уряду США. За його словами, рішення щодо її використання ухвалює американська сторона.

Читайте також:

Маск пояснив, чому Starlink важливий для оборони України

Маск наголосив, що Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки, за його твердженням, це єдина система зв’язку, яку наразі неможливо заглушити або знищити. Він заявив, що в разі відключення Starlink українська лінія фронту миттєво обвалиться. Водночас мільярдер підкреслив, що це не погроза, а констатація факту:

"Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки це єдина система, яку наразі неможливо заглушити або знищити. Якби Starlink вимкнули, українська лінія фронту миттєво обвалилася б. Це НЕ погроза, а просто констатація факту".

Маск нагадав про роль Starlink на початку війни

Маск також заявив, що Starlink допоміг не допустити захоплення України російськими військами на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, тоді інші засоби зв’язку були знищені або заглушені Росією:

"Starlink також мав вирішальне значення для того, щоб Росія не захопила Україну на початку війни, оскільки всі інші засоби зв’язку були знищені або заглушені Росією".

Окремо Маск заявив, що SpaceX зробила для захисту України значно більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі. Водночас він висловив різку зневагу до тих, кого звинуватив у підтримці нескінченного кровопролиття без пропозицій реалістичного розв’язання конфлікту, і завершив свою заяву образливим побажанням їм горіти в пеклі.

Скриншот заяви Маска/X

Новини.LIVE інформували, що двопартійна група американських законодавців закликала адміністрацію Дональда Трампа відновити й розширити доступ України до супутникової системи Starshield. Вони вимагають скасувати обмеження швидкості з’єднання та розширити використання системи для підтримки українських військових операцій, зокрема на території Росії. Законодавці попередили, що перебої в роботі супутникового зв’язку можуть послабити українські сили та надати російській армії оперативну перевагу.

Новини.LIVE писали, що 24 жовтня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що в Україні відновили швидкість роботи супутникових систем Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень. Відновлення почалося вночі, а вже вранці зв’язок працював із необхідною швидкістю. Президент наголосив, що стабільна робота Starlink і Starshield важлива для фронтової логістики та захисту України від реактивних Шахедів.