Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що використання супутникової системи Starlink для однозначно наступальних ударів може зробити її ціллю для удару у відповідь. За його словами, знищення супутників здатне спричинити ланцюгову реакцію та утворення величезної хмари космічного сміття, яка зробить космос непридатним для використання.

Про це Маск написав у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Чому Маск виступає проти наступального використання Starlink

Підприємець наголосив, що супутникова система має залишатися цивільною, хоча її можна використовувати для забезпечення роботи військової інфраструктури. Водночас він вважає неприпустимим застосування Starlink для безпосередніх наступальних ударів, оскільки це може спровокувати відповідні дії противника.

Допис Ілона Маска. Фото: скриншот

"Це дійсно одна з головних причин, чому Starlink повинен залишатися цивільною системою. Він може використовуватися для військової інфраструктури, але не для однозначно наступальних ударів, які роблять його легітимною ціллю для удару у відповідь з боку противника", — зазначив Маск.

Чим загрожує знищення супутників

За словами Маска, якщо противник почне знищувати супутники Starlink, це може запустити ефект доміно. Уламки та космічне сміття, що утворяться внаслідок вибухів, можуть поширитися на орбіті й створити небезпеку для інших супутників.

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"Якщо супротивник підірве супутники "Starlink", це спричинить ефект доміно руйнувань, що створить величезне поле уламків, яке зробить космос непридатним для використання", — написав підприємець.

Водночас Маск не уточнив, про які саме обмеження використання Starlink ідеться та які конкретні дії стали приводом для його заяви.

Раніше Новини.LIVE писали, що 25 жовтня Ілон Маск розкритикував підхід до мобілізації в Україні. Він заявив про нібито значний розрив між українськими елітами та звичайними громадянами, яких, за його словами, відправляють воювати, тоді як перші збагачуються на західній допомозі. Також мільярдер звинуватив українську владу у відмиванні коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня Маск заявив про критичне значення Starlink для оборони України. За його словами, у разі вимкнення супутникового зв’язку український фронт міг би негайно обвалитися. Водночас він стверджував, що українські військові порушили умови використання сервісу, застосовуючи його для наступальних ударів дронами.