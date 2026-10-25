Владелец SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

Американский конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу призвал владельца SpaceX Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую связь Starlink над территорией России для уничтожения мобильных пусковых установок баллистических ракет. По его словам, президент Владимир Зеленский заверял, что эти возможности будут применяться исключительно против военных целей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление члена Палаты представителей Конгресса США Дэна Креншоу.

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Фото Маска сожгли на митинге против Starlink в Индии. Фото: Reuters

Украине нужен Starlink над Россией

По словам Креншоу, Зеленский публично и во время частных разговоров объяснял, что спутниковая связь над РФ необходима для поражения мобильных ракетных установок.

"Пусковые установки — не люди", — подчеркнул конгрессмен.

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Креншоу отметил, что мобильные установки значительно сложнее уничтожать, чем стационарные объекты, а возможностей системы Starshield для этого недостаточно.

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Также он напомнил, что для перехвата российских баллистических ракет Украине нужны комплексы Patriot и боеприпасы к ним, однако США поставляют их в недостаточном количестве.

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Конгрессмен признал важную роль Starlink в украинской обороне и отверг обвинения в том, что поддержка Украины якобы способствует продолжению войны.

Креншоу призвал усилить давление на Путина

Американский политик также выступил за усиление санкций против России. По его мнению, без дополнительного давления Москва продолжит требовать украинские территории, которые даже не контролирует, и отказа от гарантий безопасности для Киева.

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"Вы не добьетесь этого, будучи добрыми к Путину. Это просто не работает", — заявил Креншоу.

Конгрессмен убежден, что отсутствие действенных рычагов влияния позволит России сохранить возможность повторного нападения на Украину.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Маск предостерег от использования Starlink для атак, заявив о возможной угрозе для космической инфраструктуры. Он подчеркнул, что превращение спутниковых систем в инструмент ведения боевых действий может иметь опасные последствия.

Также Новини.LIVE писал, что Маск раскритиковал подход Украины к мобилизации. Американский миллиардер заявил, что принудительное привлечение людей в армию является неправильным и может усиливать общественную напряженность.