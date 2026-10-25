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Головна Новини дня У США закликали Маска дозволити удари по пускових установках РФ

У США закликали Маска дозволити удари по пускових установках РФ

Ua ru
25 жовтня 2026 20:08
Конгресмен закликав Маска дозволити Україні використовувати Starlink над Росією Reuters
Власник SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський конгресмен-республіканець Ден Креншоу закликав власника SpaceX Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутниковий зв'язок Starlink над територією Росії для знищення мобільних пускових установок балістичних ракет. За його словами, президент Володимир Зеленський запевняв, що ці можливості застосовуватимуть виключно проти військових цілей.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву члена Палати представників Конгресу США Дена Креншоу.

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Илон Маск
Фото Маска спалили на мітингу проти Starlink в Індії. Фото: Reuters

Україні потрібен Starlink над Росією

За словами Креншоу, Зеленський публічно та під час приватних розмов пояснював, що супутниковий зв'язок над РФ необхідний для ураження мобільних ракетних установок.

"Пускові установки — не люди", — наголосив конгресмен.

Креншоу зазначив, що мобільні установки значно складніше знищувати, ніж стаціонарні об'єкти, а можливостей системи Starshield для цього недостатньо.

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Також він нагадав, що для перехоплення російських балістичних ракет Україні потрібні комплекси Patriot та боєприпаси до них, однак США постачають їх у недостатній кількості.

Конгресмен визнав важливу роль Starlink в українській обороні та відкинув звинувачення в тому, що підтримка України нібито сприяє продовженню війни.

Креншоу закликав посилити тиск на Путіна

Американський політик також виступив за посилення санкцій проти Росії. На його думку, без додаткового тиску Москва продовжуватиме вимагати українські території, які навіть не контролює, та відмови від гарантій безпеки для Києва.

"Ви не досягнете цього, будучи добрими до Путіна. Це просто не працює", — заявив Креншоу.

Конгресмен переконаний, що відсутність дієвих важелів впливу дозволить Росії зберегти можливість повторного нападу на Україну.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Маск застеріг від використання Starlink для атак, заявивши про можливу загрозу для космічної інфраструктури. Він наголосив, що перетворення супутникових систем на інструмент ведення бойових дій може мати небезпечні наслідки.

Також Новини.LIVE писав, що Маск розкритикував підхід України до мобілізації. Американський мільярдер заявив, що примусове залучення людей до війська є неправильним і може посилювати суспільну напругу.

Ілон Маск Конгрес SpaceX Starlink війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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