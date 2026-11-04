Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер, підприємець, засновник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск 4 листопада відреагував на результати проміжних виборів до Конгресу США. Його коментар з'явився після перемог демократів у більшості штатах, зокрема, де раніше переважали республіканці.

Про це свідчить допис Маска в соцмережі X. Дані про витрати бізнесмена на політичні кампанії опублікувала The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Що написав Ілон Маск про вибори у США

Мільярдер іронічно прокоментував результати голосування.

"Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали", — написав Маск.

Скільки грошей Маск витратив на республіканців

Жарт бізнесмена з'явився на тлі його рекордних витрат на підтримку Республіканської партії. За підрахунками The New York Times, упродовж виборчого циклу 2025–2026 років Маск спрямував на політичні кампанії та організації, пов'язані з республіканцями, 474 млн доларів.

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Це найбільша сума, яку будь-який приватний донор, що сам не балотувався на посаду, витратив за один виборчий цикл в історії США.

Кого підтримував Маск

Близько 216 млн доларів отримав його власний суперкомітет America PAC, а ще 168 млн доларів — Senate Leadership Fund, який підтримує кандидатів-республіканців до Сенату. Майже всі кошти, передані Senate Leadership Fund, пішли на підтримку республіканця Кена Пакстона, який балотувався від Техасу.

Та попри це Кен Пакстон програв кандидату від Демократичної партії Джеймсу Таларіко. Ця перемога стала однією з найпомітніших подій цих виборів, адже Техас традиційно підтримував республіканців.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після проміжних виборів прихильники Демократичної партії США зібралися на святкові заходи.

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби його ім'я було у виборчих бюлетенях, республіканці здобули б перемогу з великим відривом. Він також вважає, що американці, які проголосували за демократів, згодом пошкодують про свій вибір, коли після завершення війни з Іраном знизяться ціни на бензин.