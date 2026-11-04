Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер, предприниматель, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск 4 ноября прокомментировал результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Его комментарий появился после побед демократов в большинстве штатов, в частности там, где ранее преобладали республиканцы.

Об этом свидетельствует пост Маска в соцсети X. Данные о расходах бизнесмена на политические кампании опубликовала The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Что написал Илон Маск о выборах в США

Миллиардер иронично прокомментировал результаты голосования.

"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", — написал Маск.

Сколько денег Маск потратил на республиканцев

Шутка бизнесмена появилась на фоне его рекордных расходов на поддержку Республиканской партии. По подсчётам The New York Times, в течение избирательного цикла 2025–2026 годов Маск направил на политические кампании и организации, связанные с республиканцами, 474 млн долларов.

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Это самая большая сумма, которую любой частный донор, сам не баллотировавшийся на должность, потратил за один избирательный цикл в истории США.

Кого поддерживал Маск

Около 216 млн долларов получил его собственный суперкомитет America PAC, а ещё 168 млн долларов — Senate Leadership Fund, который поддерживает кандидатов-республиканцев в Сенат. Почти все средства, переданные Senate Leadership Fund, пошли на поддержку республиканца Кена Пакстона, баллотировавшегося от Техаса.

Однако, несмотря на это, Кен Пакстон проиграл кандидату от Демократической партии Джеймсу Таларико. Эта победа стала одним из самых заметных событий этих выборов, ведь Техас традиционно поддерживал республиканцев.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после промежуточных выборов сторонники Демократической партии США собрались на праздничные мероприятия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его имя было в избирательных бюллетенях, республиканцы одержали бы победу с большим отрывом. Он также считает, что американцы, проголосовавшие за демократов, впоследствии пожалеют о своём выборе, когда после завершения войны с Ираном снизятся цены на бензин.