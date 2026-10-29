Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Максим Шеметов

Генеральный инспектор Минобороны США отказался выяснять причины ограничения скорости интернета Starlink от SpaceX, которое помешало украинским военным сбивать ударные беспилотники РФ в октябре. Запрос от законодателей перенаправили в Военно-воздушные силы, что уже вызвало внутреннюю озабоченность по поводу влияния Илона Маска на Пентагон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные, полученные информационным агентством AP News.

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Пентагон не будет расследовать инцидент со Starlink в Украине

Речь идет о сетях Starshield и Starlink, перебои в работе которых были зафиксированы в октябре. По свидетельствам украинских чиновников, именно из-за этих ограничений военным было сложно своевременно перехватывать российские скоростные ударные беспилотники.

В своём письме инспектор отметил, что поднятые законодателями вопросы целесообразнее адресовать Военно-воздушным силам США. Пресс-секретарь офиса генерального инспектора Молли Галперн подтвердила AP, что ведомство подробно изучило обращение от Конгресса, однако решило оставить дело на рассмотрение Министерства обороны.

В Сенате возмущены решением Пентагона

Инициаторами проверки выступили девять американских сенаторов, в частности обращение подписали пять демократов и четверо республиканцев. Законодатели требовали выяснить, знали ли должностные лица Пентагона или других правительственных структур заранее о вмешательстве в обмен разведданными, системы предупреждения и работу Starlink и Starshield, а также давали ли они на это официальное согласие или приказы.

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Джин Шахин, которая является самой высокопоставленной представительницей Демократической партии в комитете Сената по международным отношениям, резко раскритиковала такой шаг надзорного органа.

"Вызывает беспокойство, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать сбои в работе спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты гражданского населения", — подчеркнула политик.

Источник AP в аппарате Конгресса расценивает перенаправление запроса как прямой отказ расследовать деятельность главы компании SpaceX Илона Маска, несмотря на наличие соответствующих полномочий у генерального инспектора.

Этот шаг усилил опасения среди законодателей относительно нежелания военных чиновников и независимых органов противостоять влиянию бизнесмена на оборонные коммуникации. Собеседник агентства напомнил, что контроль Маска над Starlink на протяжении многих лет беспокоит Конгресс, и именно этот фактор стал одной из причин создания специальной военной версии сети Starshield.

Ситуация осложняется противоречивыми публичными заявлениями. Джин Шахин обратила внимание на то, что объяснения причин сбоев со стороны SpaceX и администрации президента США Дональда Трампа кардинально различаются. А вице-президент Джей Ди Венс делал намеки на возможную координацию действий между Белым домом и Илоном Маском.

"Необходимы независимое расследование обстоятельств и проверка, чтобы установить ответственность и не допустить подобного в будущем", — заявила Шахин.

На данный момент ВВС США не предоставили агентству никаких комментариев. В самом Пентагоне запрос журналистов вновь перенаправили обратно в офис генерального инспектора. Ранее обе структуры последовательно избегали ответов на вопросы об ограничениях спутникового интернета для украинских военных.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные на фронте жаловались на внезапные сбои спутникового интернета. Им сильно урезали скорость передачи данных, из-за чего операторы беспилотников буквально потеряли связь с дронами, а подразделениям стало гораздо сложнее отражать штурмы россиян. Сейчас работу Starlink уже стабилизировали, и сеть снова работает стабильно.

За этим ограничением, как сообщало The Wall Street Journal, стоит личное решение Илона Маска, который мог отдать приказ замедлить работу военной системы связи Starshield для ВСУ. Вероятно, миллиардер мог предварительно обсудить такой шаг с Дональдом Трампом.

Эта история возмутила американских политиков в Конгрессе. Там заявляли, что готовят расследование действий бизнесмена, а конгрессмен Брайан Фицпатрик потребовал вызвать Маска на допрос под присягой. По его словам, подобные игры со связью стоят жизней на передовой, поэтому виновные должны понести реальное наказание.

На защиту Маска встал вице-президент Джей Ди Венс. Он призвал воспринимать это решение как часть общего курса Белого дома в отношении войны между Украиной и РФ, а заодно упрекнул европейцев в том, что те слишком расслабились и живут за счёт американских технологий.