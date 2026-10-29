Президент США Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Генеральний інспектор Міноборони США відмовився з'ясовувати причини обмеження швидкості інтернету Starlink від SpaceX, яке завадило українським військовим збивати ударні безпілотники РФ у жовтні. Запит від законодавців перенаправили до Повітряних сил, що уже викликало внутрішні занепокоєння щодо впливу Ілона Маска на Пентагон.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані, яке отримало інформаційне агентство AP News.

Реклама

Пентагон не буде розслідувати інцидент з Starlink в Україні

Йдеться про мережі Starshield та Starlink, перебої в роботі яких зафіксували у жовтні. За свідченнями українських посадовців, саме через ці ліміти військовим було складно своєчасно перехоплювати російські швидкісні ударні безпілотники.

У своєму листі інспектор зазначив, що порушені законодавцями питання доцільніше адресувати Повітряним силам США. Речниця офісу генерального інспектора Моллі Галперн підтвердила AP, що відомство детально вивчило звернення від Конгресу, однак вирішило залишити справу на розгляд Міністерства оборони.

У Сенаті обурені рішенням Пентагону

Ініціаторами перевірки виступили дев'ятеро американських сенаторів, зокрема звернення підписали п'ятеро демократів та четверо республіканців. Законодавці вимагали з'ясувати, чи знали посадовці Пентагону або інших урядових структур заздалегідь про втручання в обмін розвідданими, системи попередження та роботу Starlink і Starshield, а також чи давали вони на це офіційну згоду чи накази.

Читайте також:

Джин Шахін, яка є найвищою за рангом представницею Демократичної партії в комітеті Сенату з міжнародних відносин, різко розкритикувала такий крок наглядового органу.

"Викликає занепокоєння, що генеральний інспектор, вочевидь, вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв'язку, на який Україна покладається, щоб захищати цивільне населення", — наголосила політикиня.

Джерело AP в апараті Конгресу розцінює переадресацію запиту як пряму відмову розслідувати діяльність очільника компанії SpaceX Ілона Маска, попри наявність відповідних повноважень у генерального інспектора.

Цей крок посилив страх серед законодавців щодо небажання військових чиновників та незалежних органів протистояти впливу бізнесмена на оборонні комунікації. Співрозмовник агенції нагадав, що контроль Маска над Starlink роками турбує Конгрес, і саме цей фактор став однією з причин створення спеціальної військової версії мережі Starshield.

Ситуація ускладнюється суперечливими публічними заявами. Джин Шахін звернула увагу на те, що пояснення причин перебоїв від SpaceX та адміністрації президента США Дональда Трампа кардинально відрізняються. А віцепрезидент Джей Ді Венс робив натяки на можливу координацію дій між Білим домом та Ілоном Маском.

"Потрібні незалежне з'ясування обставин і перевірка, щоб встановити відповідальність і не допустити такого в майбутньому", — заявила Шахін.

Наразі Повітряні сили США не надали жодних коментарів агенції. У самому Пентагоні запит журналістів знову перенаправили назад до офісу генерального інспектора. Раніше обидві структури послідовно уникали відповідей на запитання щодо обмежень супутникового інтернету для українських оборонців.

Новини.LIVE інформували, що українські військові на фронті скаржилися на раптові збої супутникового інтернету. Їм сильно урізали швидкість передачі даних, через що оператори безпілотників буквально втратили зв'язок із дронами, а підрозділам стало набагато важче відбивати штурми росіян. Зараз роботу Starlink уже стабілізували, і мережа знову працює стабільно.

За цим обмеженням, як повідомляло The Wall Street Journal, стоїть особисте рішення Ілона Маска, який міг віддати команду сповільнити мілітарну систему зв'язку Starshield для ЗСУ. Ймовірно, мільярдер міг попередньо обговорити такий крок із Дональдом Трампом.

Ця історія обурила американських політиків у Конгресі. Там заявляли, що готують розслідування дій бізнесмена, а конгресмен Браян Фіцпатрік вимагав викликати Маска на допит під присягою. За його словами, подібні забавки зі зв'язком коштують життів на передовій, тому винні мають понести реальне покарання.

На захист Маска став віцепрезидент Джей Ді Венс. Він закликав сприймати це рішення як частину загального курсу Білого дому щодо війни між Україною та РФ, а заразом дорікнув європейцям, що ті надто розслабилися та живуть за рахунок американських технологій.