Срочная новость

Российские реактивные дроны вновь достигают своих целей из-за проблем с американской спутниковой связью и снижения скорости передачи данных. Сбои в системе Starshield напрямую повлияли на боеспособность украинских подразделений. По информации Владимира Зеленского, из-за технических помех наши военные перехватчики просто не успевают своевременно уничтожать вражеские беспилотники, и поэтому уже зафиксированы новые попадания.

Новость дополняется...

Реклама