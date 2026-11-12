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Главная Новости дня Зеленский сообщил об ограничении скорости Starshield

Зеленский сообщил об ограничении скорости Starshield

Ua ru
12 ноября 2026 11:12
Сбои в Starshield: скорость связи упала до 161 км/ч REUTERS
Срочная новость

Российские реактивные дроны вновь достигают своих целей из-за проблем с американской спутниковой связью и снижения скорости передачи данных. Сбои в системе Starshield напрямую повлияли на боеспособность украинских подразделений. По информации Владимира Зеленского, из-за технических помех наши военные перехватчики просто не успевают своевременно уничтожать вражеские беспилотники, и поэтому уже зафиксированы новые попадания.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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