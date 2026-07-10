Зеленський підбив підсумки саміту НАТО та висловився щодо ТЦК, Вишневого і Єрмолаєва

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом в Анкарі на саміті НАТО 8 липня 2026 року. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами після дводенного саміту НАТО в турецькій Анкарі 7-8 липня. Зокрема, глава держави розкрив подробиці ключових домовленостей щодо посилення української ППО та оборонних угод. Крім того, Зеленський висловився і щодо останніх резонансних подій у суспільстві, зокрема, сутички з працівниками ТЦК у Львові та анонсував кадрові рішення після вибухів у Вишневому Київської області.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви президента.

Посилення ППО та оборонні угоди

Володимир Зеленський анонсував поставку Україні ракет для систем Patriot найближчими днями. За його словами, зброя надійде в мехаж пакета військової допомоги від США. Подібні домовленості і з Європою щодо ракет PAC-3, однак поки невідомі терміни їх постання. Також президент розкрив, що тривають переговори з Білим домом щодо запуску виробництва комплексів Patriot в Україні.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Крім того, Зеленський назвав три ключові напрямки посилення ППО: серед пріоритетів — отримання ліцензії на виробництво Patriot, постачання ракет до них та розширення допомоги від союзників. Водночас Україна працює над виготовленням своєї антибалістичної системи разом із союзниками, а також розраховує на постачання ракет SAMP/T, і розвиває власний проєкт FREYA. Своєю чергою Україна активно розвиває оборонне партнерство з Туреччиною та Азербайджаном.

Водночас президент розкрив, що США вже випробовують українські повітряні і морські дрони, а після закінчення тестування сторони планують перейти до підписання Drone Deal. Вже оформлені всі необхідні документи, які й дозволяють американцям отримувати українські оборонні розробки для тестування.

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Drone Deal між Україною та Данією. Фото: Володимир Зеленський / Х

Паливна криза в РФ

Також президент відзначив, що зараз існує реальне вікно можливостей, щоб досягти справедливого миру, адже Україна зміцнила свої позиції в той час, як РФ втратила колишню перевагу.

Водночас показова ситуація в Росії з пальним, адже країна, яка завжди була одним із найбільших експортерів енергоносіїв, тепер шукає можливості імпортувати пальне.

"Тому чи не завадила Україна? Вже. Вже Україна завадила. Ми вже це зробили. Між нами кажучи, я думаю, що якщо б Єльцин знав, що через 20 плюс років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії, і через те, що вона сама дурнувато вирішила почати, розв'язати війну, я думаю, що Єльцин обрав би іншого приємника", — зазначив Зеленський.

Підсумок зустрічей на саміті НАТО

Водночас глава держави зауважив, що все більше країн підтримують вступ України в НАТО, адже впевнені, що своїм вступом вона зробить Альянс сильнішим. Це довела сила української армії та оборонно-промислового комплексу, які вже відповідають стандартам НАТО.

Марк Рютте та Володимир Зеленський під час зустрічі. Фото: Володимир Зеленський / Х

Крім того, Зеленський привідкрив занавісу двосторонньої розмови з Трампом, зокрема, щодо впливу Китаю на Росію. Президент відзначив роль Пекіна в ядерному стримуванні РФ. Також Зеленський погодився зі словами Трампа на адресу заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси, якого американський лідер назвав "великим героєм". На думку глави держави, таким чином Трамп висловив захоплення всією українською армією, про що раніше неодноразово наголошував.

Також президент вкотре прокоментував зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. За його словами, розмова була конструктивною, а сторони дійшли того, що в нас спільний ворог — Росія.

"Ми обговорили пріоритетні питання. Безумовно, що це безпека і ми розуміємо, що тут у нас один ворог і це Росія. Далі це економіка. Нещодавно в Гданську провели успішну конференцію щодо відновлення і відбудови України. Польський бізнес зацікавлений, ми відкриті до наших польських партнерів і також обговорювали історичні питання.

На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький: Володимир Зеленський / Telegram

Вибухи в Вишневому, конфлікт із ТЦК та замах на Єрмолаєва

Президент висловився і щодо інциденту із детонацією боєприпасів у Вишневому. Він розповів, що вибухи відбувалися на складі одного з підприємств Укроборонпрому, тому "будуть звільнення". За словами Зеленського, наразі відкрито кримінальне провадження й відбувається розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.

Щодо подій із цивільними та військовослужбовцями ТЦК у Львові в ніч проти 9 липня — Зеленський назвав напад на працівників Центру "дуже поганою історією". Він заявив, що обставини справи з'ясовуватиме МВС, та закалив МОУ виконати взяті на себе зобов'язання щодо роботи ТЦК та реагування на такі випадки.

"Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути..." — наголосив глава держави.

Також президент назвав резонансною справою замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако. Зеленський запевнив, що поінформує суспільство після того, як заслухає доповіді щодо розслідування замаху найближчими днями.

Зустріч Зеленського і Трампа. Фото: Володимир Зеленський / Х

Новини.LIVE повідомляли, що однією з найочікуваніших подій саміту НАТО в Туреччині була зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Політики поспілкувалися про постачання Україні ракет Patriot та наближення миру у війні з Росією.

Також Новини.LIVE розповідали, що приніс Україні саміт НАТО 7-8 липня. Союзники заявили, що виділять 70 млрд євро допомоги на 2026 рік, а також уклали з Києвом низку оборонних угод. Зокрема, в Анкарі Україна підписала три нові угоди Drone Deal, до якої вже долучилися дев'ять країн. Крім того, Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким, переговори яких тривали понад годину, та вперше мав зустріч із президентом Республіки Корея Лі Чже Мьоном.