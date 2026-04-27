Зброя лише для ветеранів: офіцер ЗСУ запропонував план легалізації

Навчання стрільби.

Офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що українське суспільство поки що морально не готове до масового носіння зброї. І головною перешкодою для легалізації зброї він називає тотальну корупцію у видачі медичних довідок. Замість повної легалізації зброї для всіх, офіцер пропонує дозволити приховане носіння лише ветеранам фронту та колишнім правоохоронцям, які мають досвід та пройшли жорсткий психологічний відбір.

Про це Денис Ярославський висловився в ефірі "Київський час".

Офіцер ЗСУ виступив проти легалізації зброї

Офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський виступив із критикою швидкої легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для цивільних. За його словами, головною перепоною є корупція, яка дозволяє будь-кому купити медичну довідку про психічне здоров'я.

Ярославський нагадав, що ще у 2019 році проводив розслідування, яке показало, як у Харкові за 100 доларів видавали підтвердження про здорову психіку без жодних перевірок. На думку офіцера, у разі легалізації цей ринок лише розростеться.

"Ці довідки будуть продавати наліво-направо. Це серйозна проблема", — наголосив він.

Військовий також зазначив, що суспільство, особливо жінки, морально не готове до того, що у кожного з собою може бути зброя. Ярославський вважає, що легалізація має бути поетапною. Першочергове право на носіння зброї мають отримати люди з бойовим досвідом або колишні працівники правоохоронної системи, які здатні пройти реальне тестування та перевірку у психолога. На його думку, лише через озброєння професіоналів в Україні може з часом сформуватися культура носіння зброї, подібна до тієї, що існує в США чи Ізраїлі.

Як писав раніше Новини.LIVE, дискусії щодо дозволу на носіння зброї активізувалися після теракту в Києві, який влаштував 58-річний уродженець Москви і вбив сімох людей.

Втім низка експертів зазначає, що Україна не готова до запровадження дозволу на носіння зброї ані законодавчо, ані "морально". Так експерт-криміналіст Юрій Ірхін пояснював, що в Україні навіть немає жодних систем для перевірок людей, що хочуть отримати зброю. Разом з тим міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав нардепів розробити закон про носіння зброї.

Проте, тема легалізації зброї має неоднозначне ставлення з боку топчиновників. Глава ОПУ Кирило Буданов заявив, що торгівля зброєю в Україні на час війни неможлива. Щобільше він вважає, що легалізація зброї призведе до ще більшої кількості трагічних випадків.