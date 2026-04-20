Стрілянина в Києві актуалізувала законопроєкт про зброю: Савчук

Військові несуть тіло вбитої людини під час стрілянини в Києві 18 квітня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Смертельна стрілянина в Києві за участю озброєного чоловіка стала каталізатором нового витка дискусій про легалізацію зброї для цивільного населення. Народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук заявила, що Україна має повернутися до питання створення прозорої системи дозвільного контролю, оскільки кількість необлікованого озброєння на руках у громадян залишається критичною проблемою.

Про це Оксана Савчук висловилась в ефірі Ранок.LIVE.

В Україні великі проблеми з актуалізацією даних про обіг зброї серед цивільних

"Якщо буде дискусія щодо права цивільних громадян, розумієте, я належу до тих народних депутатів, які вважають, що це питання на державному рівні має бути прозорим, контрольованим, людина має проходити відповідні досвіди, вона має проходити відповідні медичні обстеження, вона має бути офіційно зареєстрована, вона має мати певні види зброї і нести за це повну відповідальність", — пояснила свою позицію парламентарка.

Коментуючи трагедію у столиці, Савчук звернула увагу на те, що ліквідований нападник мав офіційний дозвіл на серйозну зброю, який сьогодні можна перевірити навіть через застосунок "Дія".

Депутатка сподівається, що злочинець отримав відповідні довідки легально, а не за хабар, проте наголошує на важливості ретельного контролю під час медичних експертиз. Для аналізу ситуації з дозволами вона пропонує заслухати правоохоронців на найближчому засіданні комітету.

"До речі, чому між першим і другим читанням у нас вже пройшло більше чотирьох років? Першим, хто блокував цей законопроєкт, власне, 5708, це була поліція. І з цього разу сам міністр каже, давайте будемо про це говорити. Ну, я однозначно тільки за, за те, щоб ми почали готуватися до другого читання", — підкреслила Оксана Савчук.

Окремою загрозою, за словами депутатки, залишається неконтрольований тіньовий ринок. Вона навела приклади з тилових регіонів, де кримінальні розбірки вже виходять на новий рівень із використанням ударних дронів. Це, на її переконання, лише підтверджує право людини на захист власного життя та родини у власному домі.

"Я навіть більше вам скажу, в нас уже є випадки, коли розбірки стаються за допомогою дронів. Тобто, коли на людину, на її будинок присилають дрони", — сказала нардепка.

Савчук переконана, що паралельно з легалізацією необхідно максимально посилити відповідальність за приховування незадекларованого арсеналу, аби змусити громадян вивести зброю з тіні.

Новини.LIVE писали раніше, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні треба актуалізувати питання щодо обігу зброї та легалізації. Зокрема правоохоронці хочуть обдумати, як саме дозволити цивільним носити зброю для самозахисту.

Тим часом в лікарнях Києва залишаються восьмеро громадян, які постраждали від нападу стрілка в Голосіївському районі. Водночас вранці у понеділок, 20 квітня, стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином кількість смертей уже становить семеро осіб.