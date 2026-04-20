Стрельба в Киеве актуализировала законопроект об оружии: Савчук

Военные несут тело убитого человека во время стрельбы в Киеве 18 апреля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Смертельная стрельба в Киеве с участием вооруженного мужчины стала катализатором нового витка дискуссий о легализации оружия для гражданского населения. Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявила, что Украина должна вернуться к вопросу создания прозрачной системы разрешительного контроля, поскольку количество неучтенного вооружения на руках у граждан остается критической проблемой.

Об этом Оксана Савчук высказалась в эфире Ранок.LIVE.

В Украине большие проблемы с актуализацией данных об обороте оружия среди гражданских

"Если будет дискуссия относительно права гражданских граждан, понимаете, я принадлежу к тем народным депутатам, которые считают, что этот вопрос на государственном уровне должен быть прозрачным, контролируемым, человек должен проходить соответствующие опыты, он должен проходить соответствующие медицинские обследования, он должен быть официально зарегистрирован, он должен иметь определенные виды оружия и нести за это полную ответственность", — пояснила свою позицию парламентарий.

Комментируя трагедию в столице, Савчук обратила внимание на то, что ликвидированный нападающий имел официальное разрешение на серьезное оружие, которое сегодня можно проверить даже через приложение "Дія".

Депутат надеется, что преступник получил соответствующие справки легально, а не за взятку, однако подчеркивает важность тщательного контроля во время медицинских экспертиз. Для анализа ситуации с разрешениями она предлагает заслушать правоохранителей на ближайшем заседании комитета.

"Кстати, почему между первым и вторым чтением у нас уже прошло более четырех лет? Первым, кто блокировал этот законопроект, собственно, 5708, это была полиция. И с этого раза сам министр говорит, давайте будем об этом говорить. Ну, я однозначно только за, за то, чтобы мы начали готовиться ко второму чтению", — подчеркнула Оксана Савчук.

Отдельной угрозой, по словам депутата, остается неконтролируемый теневой рынок. Она привела примеры из тыловых регионов, где криминальные разборки уже выходят на новый уровень с использованием ударных дронов. Это, по ее убеждению, лишь подтверждает право человека на защиту собственной жизни и семьи в собственном доме.

"Я даже больше вам скажу, у нас уже есть случаи, когда разборки происходят с помощью дронов. То есть, когда на человека, на его дом присылают дроны", — сказала нардеп.

Савчук убеждена, что параллельно с легализацией необходимо максимально усилить ответственность за сокрытие незадекларированного арсенала, чтобы заставить граждан вывести оружие из тени.

Новини.LIVE писали ранее, что министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Украине надо актуализировать вопрос об обороте оружия и легализации. В частности правоохранители хотят обдумать, как именно разрешить гражданским носить оружие для самозащиты.

Тем временем в больницах Киева остаются восемь граждан, пострадавших от нападения стрелка в Голосеевском районе. В то же время утром в понедельник, 20 апреля, стало известно о еще одном погибшем человеке. Таким образом количество смертей уже составляет семь человек.