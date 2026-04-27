Оружие только для ветеранов: офицер ВСУ предложил план легализации

Учения по стрельбе. Фото: УНИАН

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинское общество пока морально не готово к массовому ношению оружия. И главным препятствием для легализации оружия он называет тотальную коррупцию в выдаче медицинских справок. Вместо полной легализации оружия для всех, офицер предлагает разрешить скрытое ношение только ветеранам фронта и бывшим правоохранителям, которые имеют опыт и прошли жесткий психологический отбор.

Об этом Денис Ярославский высказался в эфире Ранок.LIVE.

Офицер ВСУ выступил против легализации оружия

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский выступил с критикой скорой легализации короткоствольного огнестрельного оружия для гражданских. По его словам, главной преградой является коррупция, которая позволяет любому купить медицинскую справку о психическом здоровье.

Ярославский напомнил, что еще в 2019 году проводил расследование, которое показало, как в Харькове за 100 долларов выдавали подтверждение о здоровой психике без всяких проверок. По мнению офицера, в случае легализации этот рынок только разрастется.

"Эти справки будут продавать налево-направо. Это серьезная проблема", — подчеркнул он.

Военный также отметил, что общество, особенно женщины, морально не готово к тому, что у каждого с собой может быть оружие. Ярославский считает, что легализация должна быть поэтапной. Первоочередное право на ношение оружия должны получить люди с боевым опытом или бывшие работники правоохранительной системы, которые способны пройти реальное тестирование и проверку у психолога. По его мнению, только через вооружение профессионалов в Украине может со временем сформироваться культура ношения оружия, подобная той, что существует в США или Израиле.

Как писал ранее Новини.LIVE, дискуссии о разрешении на ношение оружия активизировались после теракта в Киеве, который устроил 58-летний уроженец Москвы и убил семь человек.

Впрочем, ряд экспертов отмечает, что Украина не готова к введению разрешения на ношение оружия ни законодательно, ни "морально". Так эксперт-криминалист Юрий Ирхин объяснял, что в Украине даже нет никаких систем для проверок людей, которые хотят получить оружие. Вместе с тем министр внутренних дел Игорь Клименко призвал нардепов разработать закон о ношении оружия.

Однако, тема легализации оружия имеет неоднозначное отношение со стороны топ-чиновников. Глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что торговля оружием в Украине на время войны невозможна. Более того, он считает, что легализация оружия приведет к еще большему количеству трагических случаев.