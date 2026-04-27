Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оружие только для ветеранов: офицер ВСУ предложил план легализации

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 07:30
Учения по стрельбе. Фото: УНИАН

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинское общество пока морально не готово к массовому ношению оружия. И главным препятствием для легализации оружия он называет тотальную коррупцию в выдаче медицинских справок. Вместо полной легализации оружия для всех, офицер предлагает разрешить скрытое ношение только ветеранам фронта и бывшим правоохранителям, которые имеют опыт и прошли жесткий психологический отбор.

Об этом Денис Ярославский высказался в эфире Ранок.LIVE.

Офицер ВСУ выступил против легализации оружия

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский выступил с критикой скорой легализации короткоствольного огнестрельного оружия для гражданских. По его словам, главной преградой является коррупция, которая позволяет любому купить медицинскую справку о психическом здоровье.

Ярославский напомнил, что еще в 2019 году проводил расследование, которое показало, как в Харькове за 100 долларов выдавали подтверждение о здоровой психике без всяких проверок. По мнению офицера, в случае легализации этот рынок только разрастется.

"Эти справки будут продавать налево-направо. Это серьезная проблема", — подчеркнул он.

Читайте также:

Военный также отметил, что общество, особенно женщины, морально не готово к тому, что у каждого с собой может быть оружие. Ярославский считает, что легализация должна быть поэтапной. Первоочередное право на ношение оружия должны получить люди с боевым опытом или бывшие работники правоохранительной системы, которые способны пройти реальное тестирование и проверку у психолога. По его мнению, только через вооружение профессионалов в Украине может со временем сформироваться культура ношения оружия, подобная той, что существует в США или Израиле.

Как писал ранее Новини.LIVE, дискуссии о разрешении на ношение оружия активизировались после теракта в Киеве, который устроил 58-летний уроженец Москвы и убил семь человек.

Впрочем, ряд экспертов отмечает, что Украина не готова к введению разрешения на ношение оружия ни законодательно, ни "морально". Так эксперт-криминалист Юрий Ирхин объяснял, что в Украине даже нет никаких систем для проверок людей, которые хотят получить оружие. Вместе с тем министр внутренних дел Игорь Клименко призвал нардепов разработать закон о ношении оружия.

Однако, тема легализации оружия имеет неоднозначное отношение со стороны топ-чиновников. Глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что торговля оружием в Украине на время войны невозможна. Более того, он считает, что легализация оружия приведет к еще большему количеству трагических случаев.

оружие Украина самозащита
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации