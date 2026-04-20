Експерт: в Україні немає системи перевірки для отримання зброї

Експерт-криміналіст Юрій Ірхін заявив, що в Україні немає повноцінної системи експертизи для осіб, які отримують дозвіл на зброю. За його словами, навіть немає такого поняття. Він стверджує, що людей не обстежують.

Про це ексклюзивно Юрій Ірхін сказав в ефірі програми День.LIVE у понеділок, 20 квітня.

Система експертизи для отримання дозволу на зброю

"При отриманні оформлення зброї, допуску на зброю, вимагається довідка від психіатра-нарколога, в якій написано, що людина-особа не перебуває на обліку нарколога-психіатра. Ніхто нікого не обстежує", — зазначив Ірхін.

За його словами, якщо ніколи не потрапляв на облік, то обстежувати не будуть.

Крім того, він висловився про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві та вбив сім людей. Відомо, що нападник потрапляв на облік. У нього була справа, яка розглядалася в суді, але в подальшому її закрили.

"Там є певні обмеження, дивлячись, який це був злочин. Якщо це злочин, повʼязаний, наприклад, з дорожньо-транспортною пригодою. Ми ж говоримо, є злочин, а є кримінальне правопорушення. Це дещо різні речі. Це не є перепоною. Перепоною може бути психічна хвороба і то соціальна небезпечна, яка не дозволить людині контролювати власну поведінку. А таких досліджень в нас ніхто не проводить", — наголосив експерт.

Ірхін наголошує, що навіть медичні огляди часто мають формальний характер, що створює ризики для суспільства.

Зазначимо, військовий експерт Іван Тимочко в ефірі День.LIVE заявив, що право громадян на самозахист має бути гарантованим. Він наголосив, що потрібно розширити доступ до засобів оборони.

Раніше глава МВС Ігор Клименко після теракту в Києві висловився про можливість легалізації зброї для цивільних. Він вважає, що люди мають отримати право на збройний самозахист.