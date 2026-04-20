Эксперт: в Украине нет системы проверки для получения оружия

Эксперт-криминалист Юрий Ирхин заявил, что в Украине нет полноценной системы экспертизы для лиц, которые получают разрешение на оружие. По его словам, даже нет такого понятия. Он утверждает, что людей не обследуют.

Об этом эксклюзивно Юрий Ирхин сказал в эфире программы День.LIVE в понедельник, 20 апреля.

Система экспертизы для получения разрешения на оружие

"При получении оформления оружия, допуска на оружие, требуется справка от психиатра-нарколога, в которой написано, что человек-лицо не состоит на учете нарколога-психиатра. Никто никого не обследует", — отметил Ирхин.

По его словам, если никогда не попадал на учет, то обследовать не будут.

Кроме того, он высказался о мужчине, который устроил стрельбу в Киеве и убил семь человек. Известно, что нападавший попадал на учет. У него было дело, которое рассматривалось в суде, но в дальнейшем его закрыли.

"Там есть определенные ограничения, смотря, какое это было преступление. Если это преступление, связанное, например, с дорожно-транспортным происшествием. Мы же говорим, есть преступление, а есть уголовное правонарушение. Это несколько разные вещи. Это не является преградой. Преградой может быть психическая болезнь и то социально опасная, которая не позволит человеку контролировать собственное поведение. А таких исследований у нас никто не проводит", — подчеркнул эксперт.

Ирхин отмечает, что даже медицинские осмотры часто имеют формальный характер, что создает риски для общества.

Отметим, военный эксперт Иван Тимочко в эфире День.LIVE заявил, что право граждан на самозащиту должно быть гарантировано. Он отметил, что нужно расширить доступ к средствам обороны.

Ранее глава МВД Игорь Клименко после теракта в Киеве высказался о возможности легализации оружия для гражданских. Он считает, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту.