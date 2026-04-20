Главная Новости дня Военный эксперт: право на самозащиту должно быть гарантировано

Военный эксперт: право на самозащиту должно быть гарантировано

Дата публикации 20 апреля 2026 17:16
Военный эксперт: право на самозащиту должно быть гарантировано
Учения по стрельбе. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Военный эксперт Иван Тимочко считает, что право граждан на самозащиту должно быть гарантировано, а доступ к средствам обороны — расширенным. Он убежден, что наличие оружия в обществе может усилить эффект безопасности и повлиять на поведение потенциальных нападающих. В то же время важно, чтобы такие изменения сопровождались четким законодательным регулированием.

Об этом военный эксперт Иван Тимочко заявил в эфире День.LIVE.

Военный эксперт о самозащите и доступе к оружию

Иван Тимочко заявил, что право на самозащиту граждан должно быть гарантировано, а доступ к средствам защиты — расширенным.

"То, что право на защиту должны иметь граждане, это однозначно, и защита должна быть максимальной для того, чтобы сохранить себя, свое имущество и свою семью. Любое средство, которое увеличивает шансы именно на это, оно должно быть в доступности для каждого человека. Но, кроме того, что действительно дать право на владение короткоствольным оружием, я считаю абсолютно это нормально, в армии у меня был пистолет", — отметил Тимочко.

В то же время эксперт отметил, что важным является и психологический фактор — наличие оружия в обществе может сдерживать потенциальных нападающих от противоправных действий. Также он подчеркнул, что вместе с расширением права на оружие должны быть четко определены правила его использования.

Объясняя свою позицию, Иван Тимочко отметил:

"Должны идти изменения в законодательство, которые будут регулировать применение. Не какие-то ограничения: дать разрешение на покупку оружия, но ограничить человека в его применении и владении так, что он становится преступником, даже если защищается. Это тоже вопрос. Поэтому я считаю, что здесь действительно нужно привлечение большого количества общественной среды... Нужно над этим работать, и согласовать максимально комфортные не только возможности и права, но и обязанности".

Новини.LIVE информировали, что министр внутренних дел Игорь Клименко поддержал идею предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту. В частности с использованием короткоствольного оружия. Он напомнил об опыте начала полномасштабного вторжения, когда гражданские получали оружие для национального сопротивления.

Как писали Новини.LIVE заявление Клименко появилось после теракта в Киеве, который произошел в субботу, 18 апреля. В результате стрельбы погибли семь человек, есть раненые, в том числе ребенок. В тот же день спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка.

теракт оружие стрельба
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
