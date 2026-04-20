Військовий експерт: право на самозахист має бути гарантованим
Військовий експерт Іван Тимочко вважає, що право громадян на самозахист має бути гарантованим, а доступ до засобів оборони — розширеним. Він переконаний, що наявність зброї у суспільстві може підсилити безпековий ефект і вплинути на поведінку потенційних нападників. Водночас важливо, щоб такі зміни супроводжувалися чітким законодавчим регулюванням.
Про це військовий експерт Іван Тимочко заявив в ефірі День.LIVE.
Військовий експерт про самозахист та доступ до зброї
"Те, що право на захист повинні мати громадяни, це однозначно, і захист має бути максимальний для того, щоб зберегти себе, своє майно і свою сім'ю. Будь-який засіб, який збільшує шанси саме на це, він потрібен бути в доступності для кожної людини. Але, окрім того, що дійсно дати право на володіння короткоствольною зброєю, я вважаю абсолютно це нормально, в армії в мене був пістолет", — зазначив Тимочко.
Водночас експерт наголосив, що важливим є і психологічний фактор — наявність зброї у суспільстві може стримувати потенційних нападників від протиправних дій. Також він підкреслив, що разом із розширенням права на зброю мають бути чітко визначені правила її використання.
Пояснюючи свою позицію, Іван Тимочко зазначив:
"Мають йти зміни до законодавства, які регулюватимуть застосування. Не якісь обмеження: дати дозвіл на купівлю зброї, але обмежити людину в її застосуванні й володінні так, що вона стає злочинцем, навіть якщо захищається. Це теж питання. Тому я вважаю, що тут дійсно потрібне залучення великої кількості громадського середовища...Потрібно над цим працювати, й погодити максимально комфортні не тільки можливості й права, але й обов'язки".
Новини.LIVE інформували, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтримав ідею надання громадянам права на збройний самозахист. Зокрема з використанням короткоствольної зброї. Він нагадав про досвід початку повномасштабного вторгнення, коли цивільні отримували зброю для національного спротиву.
Як писали Новини.LIVE заява Клименка з'явилася після теракту у Києві, що стався у суботу, 18 квітня. Внаслідок стрілянини загинуло семеро людей, є поранені, зокрема дитина. Того ж дня спецпризначенці КОРД ліквідували стрільця.
