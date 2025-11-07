Відео
Україна
Затримання під час візиту Джолі — чоловік вийшов із заявою

Затримання під час візиту Джолі — чоловік вийшов із заявою

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 18:22
Оновлено: 18:24
Інцидент із ТЦК під час візиту Джолі — затриманий чоловік зробив нову заяву
Дмитро Пищиков. Фото: instagram.com/pishchikov39

Затриманий чоловік із супроводу кортежу Анджеліни Джолі Дмитро Пищиков опублікував нове відео. Ймовірно, чоловіка вже відпустили з територіального центру комплектування.

Відео Дмитро Пищиков опублікував в Insta-stories у пʼятницю, 7 листопада.

Інцидент із ТЦК під час візиту Джолі

Пищиков заявив, що розповість усі деталі інциденту згодом. Під час відео він перебував на вулиці.

"Друзі, не розводьте паніку, все в порядку. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто ні від кого не ховався. В цілому, розповім, кому буде цікаво, трохи пізніше. Всім дякую за підтримку, нічого страшного не відбулося", — наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що до України прибула Анджеліна Джолі. Акторка відвідала Херсон. Від глави Херсонської МВА вона отримала особливий подарунок.

Згодом у мережі поширили інформацію про затримання працівниками ТЦК "охоронця" Джолі. У Сухопутних військах заявили, що в нього відсутні військово-облікові документи.

Брат затриманого чоловіка повідомив, що Дмитро Пищиков — не охоронець Джолі, а він був від громадської організації. У нього є захворювання спини та ВЛК 2025 року.

Анджеліна Джолі Україна відео ТЦК та СП затримання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
