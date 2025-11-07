Инцидент с ТЦК во время визита Джоли — задержанный мужчина сделал новое заявление

Задержание во время визита Джоли — мужчина вышел с заявлением
Задержанный мужчина из сопровождения кортежа Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков опубликовал новое видео. Вероятно, мужчину уже отпустили из территориального центра комплектования.
Видео Дмитрий Пищиков опубликовал в Insta-stories в пятницу, 7 ноября.
Инцидент с ТЦК во время визита Джоли
Пищиков заявил, что расскажет все детали инцидента позже. Во время видео он находился на улице.
"Друзья, не разводите панику, все в порядке. Никто ни от кого не убегал, никто ни от кого не прятался. В целом, расскажу, кому будет интересно, чуть позже. Всем спасибо за поддержку, ничего страшного не произошло", — подчеркнул он.
Что предшествовало
Напомним, 5 ноября стало известно, что в Украину прибыла Анджелина Джоли. Актриса посетила Херсон. От главы Херсонской ГВА она получила особый подарок.
Впоследствии в сети распространили информацию о задержании работниками ТЦК "охранника" Джоли. В Сухопутных войсках заявили, что у него отсутствуют военно-учетные документы.
Брат задержанного мужчины сообщил, что Дмитрий Пищиков — не охранник Джоли, а он был от общественной организации. У него есть заболевание спины и ВВК 2025 года.
