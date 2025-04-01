У Білому домі прокоментували скандал із Signal

Signal. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала скандал з витоком даних з чату в Signal, де обговорювали удари по Ємену. Вона назвала справу закритою.

Про це повідомляє FoxNews.

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Скандал із Signal

Левітт прокоментували інформацію ЗМІ про можливу підготовку до звільнення радника з нацбезпеки США Майка Волца. Вона спростувала це та наголосила, що лідер Штатів Дональд Трамп продовжує вважати його своєю командою.

"І ця справа була закрита тут, у Білому домі, наскільки ми можемо судити. Були зроблені кроки, щоб гарантувати, що щось подібне, очевидно, ніколи не зможе повторитися", — розповіла вона.

За її словами, Трамп, Волц і решта посадовців у сфері нацбезпеки добре працюють разом.

Що передувало

Нагадаємо, у США стався скандал після того, як з'ясувалося, що високопосадовці адміністрації Трампа обговорювали військову операцію в Ємені через Signal, випадково запросивши до чату головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Згодом радник з питань національної безпеки Майк Волц визнав, що саме він випадково додав до чату журналіста.

А watchdog-проєкт American Oversigh подав позов до суду та звинуватив чиновників у порушенні федерального законодавства щодо збереження офіційної документації. Внаслідок цього фігурантами стали пʼятеро високопосадовців.

The Atlantic оприлюднило скриншоти з таємного чату Signal, де обговорювалися військові плани адміністрації США.

Однак Трамп заявив, що не звільнятиме посадовців через витік інформації про авіаудар США по хуситах у Ємені.