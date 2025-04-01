В Белом доме прокомментировали скандал с Signal

Signal. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала скандал с утечкой данных из чата в Signal, где обсуждали удары по Йемену. Она назвала дело закрытым.

Об этом сообщает FoxNews.

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Скандал с Signal

Левитт прокомментировали информацию СМИ о возможной подготовке к увольнению советника по нацбезопасности США Майка Уолтца. Она опровергла это и подчеркнула, что лидер Штатов Дональд Трамп продолжает считать его своей командой.

"И это дело было закрыто здесь, в Белом доме, насколько мы можем судить. Были предприняты шаги, чтобы гарантировать, что нечто подобное, очевидно, никогда не сможет повториться", — рассказала она.

По ее словам, Трамп, Уолтц и остальные чиновники в сфере нацбезопасности хорошо работают вместе.

Что предшествовало

Напомним, в США произошел скандал после того, как выяснилось, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали военную операцию в Йемене через Signal, случайно пригласив в чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Впоследствии советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц признал, что именно он случайно добавил в чат журналиста.

А watchdog-проект American Oversigh подал иск в суд и обвинил чиновников в нарушении федерального законодательства о сохранении официальной документации. В результате фигурантами стали пятеро высокопоставленных чиновников.

The Atlantic обнародовало скриншоты из тайного чата Signal, где обсуждались военные планы администрации США.

Однако Трамп заявил, что не будет увольнять чиновников из-за утечки информации об авиаударе США по хуситам в Йемене.