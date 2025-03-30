Трамп заявив, що не буде "звільняти людей" через скандал із Signal

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не звільнятиме посадовців через скандал із Signal, пов’язаний із витоком інформації про плани авіаудару США по хуситах у Ємені. Американський лідер прагне уникнути кадрових перестановок.

Про це пише Associated Press.

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Президент США наголосив, що не звільняє людей через "фейкові новини".

"Я не звільняю людей через фейкові новини та політичні переслідування", — сказав Трамп.

Глава Білого дому також наголосив, що має повну довіру до свого радника з національної безпеки Майка Волца та голови Пентагону Піта Гегсета.

ЗМІ пишуть, що Трамп прагне уникнути кадрових перестановок, які були характерними для його першого президентського терміну. Наприклад, його перший радник з нацбезпеки Майк Флінн був звільнений у 2017 році через кілька тижнів після початку розслідування щодо Росії.

На запитання, чи розглядалося звільнення Волца, Трамп зазначив, що про таку ініціативу йому невідомо.

"Я ніколи про це не чув. І ніхто, окрім мене, такого рішення не ухвалює, і я ніколи цього не чув", — додав американський президент.

Раніше The Atlantic опублікував детальні скриншоти листування в закритому чаті Signal, де представники адміністрації США обговорювали військові плани. Це викликало резонанс, оскільки команда нацбезпеки Трампа раніше заперечувала використання цього чату для конфіденційних обговорень.