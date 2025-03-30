Трамп заявив, що не буде "звільняти людей" через скандал із Signal

Скандал із Signal — Трамп зробив заяву щодо звільнень посадовців
Президент США Дональд Трамп заявив, що не звільнятиме посадовців через скандал із Signal, пов’язаний із витоком інформації про плани авіаудару США по хуситах у Ємені. Американський лідер прагне уникнути кадрових перестановок.
Про це пише Associated Press.
Що сказав Трамп про звільнення
Президент США наголосив, що не звільняє людей через "фейкові новини".
"Я не звільняю людей через фейкові новини та політичні переслідування", — сказав Трамп.
Глава Білого дому також наголосив, що має повну довіру до свого радника з національної безпеки Майка Волца та голови Пентагону Піта Гегсета.
ЗМІ пишуть, що Трамп прагне уникнути кадрових перестановок, які були характерними для його першого президентського терміну. Наприклад, його перший радник з нацбезпеки Майк Флінн був звільнений у 2017 році через кілька тижнів після початку розслідування щодо Росії.
На запитання, чи розглядалося звільнення Волца, Трамп зазначив, що про таку ініціативу йому невідомо.
"Я ніколи про це не чув. І ніхто, окрім мене, такого рішення не ухвалює, і я ніколи цього не чув", — додав американський президент.
Раніше The Atlantic опублікував детальні скриншоти листування в закритому чаті Signal, де представники адміністрації США обговорювали військові плани. Це викликало резонанс, оскільки команда нацбезпеки Трампа раніше заперечувала використання цього чату для конфіденційних обговорень.
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