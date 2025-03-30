Трамп заявил, что не будет "увольнять людей" из-за скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять чиновников из-за скандала с Signal, связанного с утечкой информации о планах авиаудара США по хуситам в Йемене. Американский лидер стремится избежать кадровых перестановок.

Об этом пишет Associated Press.

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Президент США подчеркнул, что не увольняет людей из-за "фейковых новостей".

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и политических преследований", — сказал Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что имеет полное доверие к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и главе Пентагона Питу Хегсету.

СМИ пишут, что Трамп стремится избежать кадровых перестановок, которые были характерны для его первого президентского срока. Например, его первый советник по нацбезопасности Майк Флинн был уволен в 2017 году через несколько недель после начала расследования в отношении России.

На вопрос, рассматривалось ли увольнение Уолтца, Трамп отметил, что о такой инициативе ему неизвестно.

"Я никогда об этом не слышал. И никто, кроме меня, такого решения не принимает, и я никогда этого не слышал", — добавил американский президент.

Ранее The Atlantic опубликовал подробные скриншоты переписки в закрытом чате Signal, где представители администрации США обсуждали военные планы. Это вызвало резонанс, поскольку команда нацбезопасности Трампа ранее отрицала использование этого чата для конфиденциальных обсуждений.