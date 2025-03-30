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Скандал с Signal — Трамп сделал заявление об увольнениях

30 марта 2025 08:56
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Трамп заявил, что не будет "увольнять людей" из-за скандала с Signal
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять чиновников из-за скандала с Signal, связанного с утечкой информации о планах авиаудара США по хуситам в Йемене. Американский лидер стремится избежать кадровых перестановок.

Об этом пишет Associated Press.

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Что сказал Трамп об увольнении

Президент США подчеркнул, что не увольняет людей из-за "фейковых новостей".

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и политических преследований", — сказал Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что имеет полное доверие к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и главе Пентагона Питу Хегсету.

СМИ пишут, что Трамп стремится избежать кадровых перестановок, которые были характерны для его первого президентского срока. Например, его первый советник по нацбезопасности Майк Флинн был уволен в 2017 году через несколько недель после начала расследования в отношении России.

На вопрос, рассматривалось ли увольнение Уолтца, Трамп отметил, что о такой инициативе ему неизвестно.

"Я никогда об этом не слышал. И никто, кроме меня, такого решения не принимает, и я никогда этого не слышал", — добавил американский президент.

Ранее The Atlantic опубликовал подробные скриншоты переписки в закрытом чате Signal, где представители администрации США обсуждали военные планы. Это вызвало резонанс, поскольку команда нацбезопасности Трампа ранее отрицала использование этого чата для конфиденциальных обсуждений.

США Дональд Трамп Белый дом Майкл Уолтц Signal
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