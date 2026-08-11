Військові заявили про критичну ситуацію із їжею та ліками

Військові на Запорізькому напрямку. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Українські військові, які наразі перебувають на Запорізькому напрямку, записали відеозвернення, в якому розповіли про критичну ситуацію. Зокрема, бійці стикаються з нестачею питної води, їжі та медикаментів. У командуванні вже відреагували та пояснили ситуацію.

Про це повідомив командир взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 3-го батальйону військової частини А7049, передає Новини.LIVE.

Критичне постачання військовим на Запорізькому напрямку

Майже чотири місяці військовослужбовці перебувають на бойових позиціях у Запорізькій області. Бійці прибули на відрядження заміни семи воїнів. Їм обіцяли, що вони будуть там один місяць. Командир заявив про критичні проблеми з постачанням та знищені позиції.

Зокрема, воду можуть не доставляти до семи діб, а подекуди — до 12. Їжа може надходити раз на 3-7 діб, але трапляються продукти, які непридатні для вживання, серед яких цвілий хліб та гнилі продукти.

Ліки військовослужбовцям у випадках нагальної потреби можуть надходити із запізненням, коли допомога вже необхідна терміново або вже немає кому ними допомогти.

Під час перебування на позиціях родичі військовослужбовців та самі бійці двічі зверталися до Міноборони, а у відповідь у відомстві зазначали, що, попри труднощі із забезпеченням в умовах бойових дій, військова частина А7049 робить усе можливе для належного забезпечення особового складу.

Реакція командування

У командуванні 121-ї окремої бригади територіальної оборони відреагували на звернення військовослужбовців.

"Зазначені військовослужбовці виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні одного з підрозділів Сил оборони України. Щодо порушених у відеозверненні питань повідомляємо, що командування продовжує вживати всіх необхідних заходів для належного забезпечення військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що на важкодоступні позиції продовольство, ліки та інші речі доставляють безпілотниками за визначеним графіком. Загалом упродовж місяця підрозділу доставили 27 пакунків, кожен із яких важив близько дев’яти кілограмів.

"Однак ситуація на цьому напрямку залишається вкрай складною. Несприятливі погодні умови, постійні дії ворога та робота ворожих засобів РЕБ іноді заважають доставляти вантажі вчасно й неушкодженими", — заявили в командуванні 121-ї окремої бригади територіальної оборони.

Там кажуть, що командир бригади особисто спілкується з військовими та знає про ситуацію. За даними командування, "інформація, озвучена у відеозверненні не відображає всіх обставин".

"Водночас повідомляємо, що командування бригади робить усе можливе, аби найближчим часом провести ротацію — щойно це можна буде зробити безпечно для життя і здоров’я особового складу. Наразі важливо не наражати захисників на додаткову небезпеку під час переміщення", — додали в командуванні.

Допис 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про перевірку ймовірних випадків катувань військових у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Напередодні журналісти заявили про 26 смертей, які сталися в навчальних центрах.

На час проведення розслідування командира 425-го полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання службових обов’язків. Пізніше у військовій частині підтвердили загибель 25 новобранців під час проходження підготовки. Згодом повідомили про офіційну ідентифікацію понад 500 військовослужбовців із наркотичною залежністю.

У Державному бюро розслідувань своєю чергою заявили про намір об’єднати всі кримінальні провадження, пов’язані з полком "Скеля", щоб зробити розслідування ефективнішим.

Згодом правоохоронці оголосили підозри декільком фігурантам та одному обрали запобіжний захід.