Суд обрав запобіжний захід у справі Скелі: військового взяли під варту

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у розслідуванні по "Скелі". Йдеться про тримання під вартою до 7 вересня без права внесення застави для військового, якого підозрюють у побитті колег на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідування, передає Новини.LIVE.

Запобіжний захід підозрюваному у справі по "Скелі"

Раніше повідомлялося, що співробітники ДБР затримали військовослужбовця та оголосили йому підозру. На момент скоєння злочинів він проходив службу у полку "Скеля". Його підозрюють у побитті двох військових на території Харківської області.

Перший випадок стався у травні минулого року біля одного із сіл Ізюмського району. До пункту тимчасового розміщення підрозділу "Скеля" прибули військові з іншої частини, які перед тим виконували бойові завдання.

Між військовослужбовцями спалахнула суперечка через питання розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався владнати ситуацію мирним шляхом і запропонував вирішити її на рівні командування.

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"За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи", — йдеться у повідомленні.

Ще один випадок стався у червні минулого року в місті Барвінкове. Фігурант напав на підполковника. Він збив офіцера з ніг та почав завдавати удари руками та ногами по голові та тулубу, внаслідок чого потерпілий отримав перелом ребра.

Військово затримали та оголосили йому підозру в порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану.

"Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Досудове розслідування триває. Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля", — розповіли у ДБР.

Що передувало

У червні омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що перевіряє можливі катування військових у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Напередодні ЗМІ оприлюднили розслідування щодо ймовірних порушень. У матеріалі згадується про 26 випадків смерті в навчальних центрах за останні шість місяців.

На період розслідування від виконання обовʼязків відсторонили командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого. Згодом у полку підтвердили загибель 25 новобранців під час підготовки.

На скандал реагував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який наголосив, що це ганебна історія.

Лубінець повідомив, що зібрані щодо полку "Скеля" матеріали передадуть правоохоронцям. За його словами, моніторингова група вже завершила перевірку у місці дислокації підрозділу та зафіксувала низку обставин, які потребують розслідування.

Згодом у полку "Скеля" офіційно ідентифікували понад 500 військових як наркозалежних. Їх терміново відправили на проходження курсу лікування.