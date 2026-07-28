ДБР повідомило про підозру бійцям полку "Скеля" за катування побратимів

Затримання підозрюваних військовослужбовців полку Скеля. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили черговий факт жорстокого поводження з українськими військовослужбовцями у полку "Скеля". Слідчі ДБР оголосили підозру двом представникам медичної роти штурмового полку "Скеля". Зловмисники жорстоке били та незаконно утримавали своїх безпосередніх побратимів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Державного бюро розслідувань.

Катування побратимів

У ДБР розповіли, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медчастини підрозділу.

"Після цього підозрювані вирішили самостійно їх "покарати" за порушення. Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання. Один із військовослужбовців втратив свідомість", — повідомили у відомстві.

Потерпілого бійця врешті-решт довелося терміново госпіталізувати до лікарні із важкою черепно-мозковою травмою та переломом носової кістки.

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Іншого постраждалого військового нападники незаконно тримали під замком у господарському приміщенні ще майже добу. Його також госпіталізували до медичного закладу із численними небезпечними забоями та гематомами по всьому тілу.

"Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами", — наголосили у ДБР.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, скандал спалахнув після публікації матеріалів видання "Бабель" про загибель щонайменше 26 мобілізованих військових у період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Більшість чоловіків померли від серцевих хвороб та пневмонії майже одразу після потрапляння до частини, а родичі заявили про випадки насильства та катувань. Після цьог командира полку "Скеля" відсторонили від роботи на час розслідування.

Омбудсмен Дмитро Лубінець узяв під особистий контроль перевірку інформації про катування мобілізованих бійців у полку "Скеля".

Наразі у ДБР хочуть об'єднати всі резонансні справи щодо полку "Скеля" для ефективного розслідування.