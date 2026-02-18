Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Постачальник надавав неякісні балістичні окуляри для ЗСУ

Постачальник надавав неякісні балістичні окуляри для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 13:23
Постачальник продавав Міноборони неякісні балістичні окуляри
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Постачальник надавав військовим неякісні балістичні окуляри на 154,8 мільйона гривень. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис генпрокурора Руслана Кравченка у Telegram у середу, 18 лютого.

Реклама
Читайте також:

Неякісні балістичні окуляри для військових

Директор одного з приватних підприємств організував схему із заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання Міноборони для потреб ЗСУ балістичних окулярів-масок, які були неналежної якості.

Аби офіційно відповідати умовам тендеру, компанія подала сертифікат відповідності, виданий німецьким виробником. Завдяки цьому у квітні 2023 року вона отримала державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць товару.

Товари були поставлені та прийняті відомством, а супровідна документація відповідала вимогам.

Згодом, за оперативною інформацією митних органів, встановили, що це ТОВ імпортувало від офіційного іноземного виробника лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти продукції наразі не встановлене, однак усю партію поставили як оригінальний товар німецького виробництва.

"Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив", — зазначив Кравченко.

Окуляри-маски воїни використовують під час бойових дій для захисту очей від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок. Генпрокурор зауважив, що неналежна якість — це пряма загроза життю та здоров’ю захисників.  

Покарання постачальнику

Директору приватного підприємства оголошено підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а сума завданих збитків становить 154,8 мільйона гривень.

Наразі фігурант перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.

"Зазначу, що фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання. Обидві компанії підконтрольні одній особі. У попередньому випадку йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн грн. Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук", — зазначив Кравченко.

null
Допис Кравченка. Фото: скриншот
null
Допис Кравченка. Фото: скриншот

Оборонна закупівля в Україні

Нещодавно міністр оборони Михайло Федоров призначив Тараса Чмута членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Сторони наголосили, що усі закупки повинні бути повʼязані з цілями війни, а також має бути відкритість усіх процедур. 

А у жовтні минулого року в Миколаївській області начальник служби паливно-мастильних матеріалів військової частини розікрав понад 600 тонн пального, яке було призначено для ЗСУ.

Крім того, у 2025 році викрили двох посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, дії яких завдали Україні збитків на понад 2,4 мільярда гривень.

ЗСУ Україна Офіс генерального прокурора військові постачання Руслан Кравченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації