Постачальник продавав Міноборони неякісні балістичні окуляри

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Постачальник надавав військовим неякісні балістичні окуляри на 154,8 мільйона гривень. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис генпрокурора Руслана Кравченка у Telegram у середу, 18 лютого.

Реклама

Читайте також:

Неякісні балістичні окуляри для військових

Директор одного з приватних підприємств організував схему із заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання Міноборони для потреб ЗСУ балістичних окулярів-масок, які були неналежної якості.

Аби офіційно відповідати умовам тендеру, компанія подала сертифікат відповідності, виданий німецьким виробником. Завдяки цьому у квітні 2023 року вона отримала державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць товару.

Товари були поставлені та прийняті відомством, а супровідна документація відповідала вимогам.

Згодом, за оперативною інформацією митних органів, встановили, що це ТОВ імпортувало від офіційного іноземного виробника лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти продукції наразі не встановлене, однак усю партію поставили як оригінальний товар німецького виробництва.

"Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив", — зазначив Кравченко.

Окуляри-маски воїни використовують під час бойових дій для захисту очей від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок. Генпрокурор зауважив, що неналежна якість — це пряма загроза життю та здоров’ю захисників.

Покарання постачальнику

Директору приватного підприємства оголошено підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а сума завданих збитків становить 154,8 мільйона гривень.

Наразі фігурант перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.

"Зазначу, що фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання. Обидві компанії підконтрольні одній особі. У попередньому випадку йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн грн. Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук", — зазначив Кравченко.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Оборонна закупівля в Україні

Нещодавно міністр оборони Михайло Федоров призначив Тараса Чмута членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Сторони наголосили, що усі закупки повинні бути повʼязані з цілями війни, а також має бути відкритість усіх процедур.

А у жовтні минулого року в Миколаївській області начальник служби паливно-мастильних матеріалів військової частини розікрав понад 600 тонн пального, яке було призначено для ЗСУ.

Крім того, у 2025 році викрили двох посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, дії яких завдали Україні збитків на понад 2,4 мільярда гривень.