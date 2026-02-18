Поставщик продавал некачественные баллистические очки для ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине поставщик продавал Минобороны некачественные баллистические очки на 154,8 миллиона гривен. Сейчас фигурант, которому объявлено подозрение, находится за границей. Принимаются меры по объявлению его в розыск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост генпрокурора Руслана Кравченко в Telegram в среду, 18 февраля.

Некачественные баллистические очки для военных

Директор одного из частных предприятий организовал схему по завладению бюджетными средствами путем поставки Минобороны для нужд ВСУ баллистических очков-масок, которые были ненадлежащего качества.

Чтобы официально соответствовать условиям тендера, компания подала сертификат соответствия, выданный немецким производителем. Благодаря этому в апреле 2023 года она получила государственный контракт на поставку 100 тысяч единиц товара.

Товары были поставлены и приняты ведомством, а сопроводительная документация соответствовала требованиям.

Впоследствии, по оперативной информации таможенных органов, установили, что это ООО импортировало от официального иностранного производителя только 2 тысячи таких очков. Происхождение остальной продукции пока не установлено, однако всю партию поставили как оригинальный товар немецкого производства.

"Проведенные комплексные судебные экспертизы отобранных образцов подтвердили несоответствие требованиям качества по защите от баллистических и механических осколков. Во время испытаний очки-маски простреливались, тогда как оригинальная продукция немецкого производителя должна была выдерживать такое влияние", — отметил Кравченко.

Очки-маски воины используют во время боевых действий для защиты глаз от осколков после взрывов, пыли, грязи и мелких частиц. Генпрокурор отметил, что ненадлежащее качество — это прямая угроза жизни и здоровью защитников.

Наказание поставщику

Директору частного предприятия объявлено подозрение в завладении имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения, а сумма нанесенного ущерба составляет 154,8 миллиона гривен.

Сейчас фигурант находится за границей. Принимаются меры по объявлению его в розыск.

"Отмечу, что фигурант этого дела выехал за пределы Украины сразу после того, как в январе этого года было сообщено о подозрении руководителю другого коммерческого предприятия за подобные схемы поставок. Обе компании подконтрольны одному лицу. В предыдущем случае речь шла о поставках более 40 тысяч единиц баллистических очков и очков-масок на сумму почти 60 млн грн. Подозреваемый объявлен в международный розыск", — отметил Кравченко.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Оборонная закупка в Украине

Глава Минобороны Михаил Федоров назначил нового члена Наблюдательного совета Агенства оборонних закупок Тараса Чмута. Они договорились, что закупки должны быть связаны з актуальными нуждами ВСУ и обеспечена окрытость всех процедур.

Раньше в Николаевской области начальник служби горюче-смазочных материалов воинской части разворовал топливо, которое призначалось для нужд армии.

Также в прошлом году разоблачили двух чиновников Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, которые нанесли Украине ущерб на более 2,4 миллиарда гривен.