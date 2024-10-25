Затримання корупціонерів. Фото: Нацполіція

Вся країна спостерігає за виявленням правоохоронцями корупційних схем, в яких замішані голови МСЕК. Продаж інвалідностей відбувся чи не по всій країні, але зараз лише кілька гучних справ дійшли до суду. Експерти вважають, що саме проведена реформа правоохоронних органів гальмує процес ефективного виявлення корупції на рівні звичайних громадян.

Про це Новини.LIVE розповіла виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб.

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— Чи вважаєте ви, що це війна бідних, бо багаті можуть відкупитися, а бідні ні?

— Я вважаю, що дійсно така проблема існує, бо ми бачимо постійні скандали зі МСЕК і лікарськими комісіями. І ці проблеми, на жаль, не вирішуються. Було намагання Зеленського вирішити, коли він робив кадрові заміни, але знову ж таки ми чуємо про нові і нові корупційні скандали — інвалідність, виїзд людей за кордон.

Але я б не називала це війною бідних, бо багато воює і людей багатих. Але добровільно, на це треба зробити наголос. Але немає такого, що воюють виключно люди, кого примусили або хто не міг відкупитися.

Ті, кого намагаються мобілізувати, коли вони не хочуть, — це для нас неефективно. Вони і на фронті не проявлять себе. Тому цю політику зараз держава повинна переосмислити.

— Чи вважаєте ви ефективним антикорупційний процес навколо МСЕК?

— Я вважаю, що краще пізно, ніж ніколи. Добре, що хоч зараз вони це роблять. Бо в суспільстві багато невдоволення. Але справедливо зазначити, що наші правоохоронні органи та органи прокуратури не були реформовані.

Саме вони мають справу з 70% корупційних злочинів. Лише висока політична корупція досліджується НАБУ, Антикорупційним судом, а отаке, що стосується простої людини, проходить повз новостворені антикорупційні органи і йде в старі. Нам треба було цю систему реформувати до війни, і тоді б такого не було.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

Водночас керівництво уряду заявило, що в Україні планують ліквідувати медико-соціальні експертні комісії.