В уряді заявили про введення заміни МСЕК - вона буде цифровою та за стандартами Європи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

В Україні планують ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Але на заміну їм запровадять нову європейську модель.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Ми Україна у вівторок, 22 жовтня.

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Шмигаль анонсував нову європейську модель на заміну МСЕК в Україні. За його словами, вона буде цифровою та повністю прозорою.

Також прем'єр доручив очільнику МОЗ Віктору Ляшку не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи та законопроєкти на розгляд Кабміну.

Він пояснив, що це потрібно, аби завершити реформу ліквідації МСЕК і запровадити нову модель.

Раніше Шмигаль заявив, що було звільнено керівництво МСЕК та профільного департаменту МОЗ. Відповідне рішення ухвалили на засіданні РНБО.

За словами заступниці голови Офісу Президента Ірини Верещук, чиновникам, які причетні до фіктивних рішень МСЕК, не вдасться уникнути відповідальності.