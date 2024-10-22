Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

В Украине планируют ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Но взамен им введут новую европейскую модель.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Ми Україна во вторник, 22 октября.

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Шмыгаль анонсировал новую европейскую модель взамен МСЭК в Украине. По его словам, она будет цифровой и полностью прозрачной.

Также премьер поручил главе Минздрава Виктору Ляшко не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабмина.

Он объяснил, что это необходимо, чтобы завершить реформу ликвидации МСЭК и ввести новую модель.

Ранее Шмыгаль заявил, что было уволено руководство МСЭК и профильного департамента Минздрава. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО.

По словам заместителя главы Офиса Президента Ирины Верещук, чиновникам, причастным к фиктивным решениям МСЭК, не удастся избежать ответственности.