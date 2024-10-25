Борьба с МСЭК – что не так с правоохранительной системой

Задержание коррупционеров. Фото: Нацполиция

Вся страна наблюдает за выявлением правоохранителями коррупционных схем, в которых замешаны главы МСЭК. Продажа инвалидностей произошла почти по всей стране, но сейчас лишь несколько громких дел дошли до суда. Эксперты считают, что именно проведенная реформа правоохранительных органов тормозит процесс эффективного выявления коррупции на уровне обычных граждан.

Об этом Новини.LIVE рассказала исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб.

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— Вы считаете, что это война бедных, потому что богатые могут откупиться, а бедные нет?

— Я считаю, что действительно такая проблема существует, потому что мы видим постоянные скандалы с МСЭК и врачебными комиссиями. И эти проблемы, к сожалению, не решаются. Была попытка Зеленского решить, когда он делал кадровые замены, но опять же мы слышим новые и новые коррупционные скандалы — инвалидность, выезд людей за границу.

Но я бы не называла это войной бедных, потому что много воюет и людей богатых. Но добровольно, на это нужно сделать ударение. Но нет такого, что воюют исключительно люди, кого заставили или кто не мог откупиться.

Те, кого пытаются мобилизовать, когда они не хотят — это для нас неэффективно. Они и на фронте не проявят себя. Поэтому эту политику сейчас государство должно переосмыслить.

— Считаете ли вы эффективным антикоррупционный процесс вокруг МСЭК?

— Я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что сейчас они это делают. Ибо в обществе много недовольства. Но справедливо отметить, что наши правоохранительные органы и прокуратуры не были реформированы.

Именно они сталкиваются с 70% коррупционных преступлений. Лишь высокая политическая коррупция исследуется НАБУ, Антикоррупционным судом, а такое, что касается простого человека, проходит мимо созданных антикоррупционных органов и уходит в старые. Нам нужно было эту систему реформировать до войны, и тогда такого не было бы.

Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК).

В то же время руководство правительства заявило, что в Украине планируют ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии.