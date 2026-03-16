В Україна завтра з 17:00 до 22:00 вимикатимуть світло

В Україні завтра з 17:00 до 22:00 вимикатимуть світло

Дата публікації: 16 березня 2026 21:38
Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні завтра, 17 березня, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Їх запроваджуватимуть з 17:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

"Завтра, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності", — йдеться у повідомленні.

Причиною обмежень є наслідки російських ударів по енергетиці України.

Громадян закликають перенести активне енергоспоживання на денний час — з 11:00 до 15:00.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомлення на офіційних сторінках обленерго.

"Будь ласка, не вмикайте у вечірні години кілька потужних електроприладів одночасно!" — додали в Укренерго.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Зазначимо, 14 березня український лідер Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів.

А міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що наразі Україна шукає в європейських країнах обладнання для відновлення ТЕЦ.

Раніше Шмигаль розповів, що в роботу вдалося повернути 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були втрачені через удари Росії.

Україна Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
