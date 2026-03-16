В Украине завтра с 17:00 до 22:00 будут выключать свет

В Украине завтра, 17 марта, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Их будут вводить с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

"Завтра, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности", — говорится в сообщении.

Причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергетике Украины.

Граждан призывают перенести активное энергопотребление на дневное время — с 11:00 до 15:00.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщения на официальных страницах облэнерго.

"Пожалуйста, не включайте в вечерние часы несколько мощных электроприборов одновременно!" — добавили в Укрэнерго.

Отметим, 14 марта украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов.

А министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас Украина ищет в европейских странах оборудование для восстановления ТЭЦ.

Ранее Шмыгаль рассказал, что в работу удалось вернуть 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были потеряны из-за ударов России.