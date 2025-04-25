У МЗС України спростували вихід США з мирного процесу

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви держсекретаря США Марка Рубіо щодо підготовки Сполучених Штатів до виходу з переговорного процесу про врегулювання війни. Там зазначили, що не всі процеси дипломатії є публічними.

Про це висловився речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі для Новини.LIVE.

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За словами Георгія Тихого, подібні заяви сприймаються не як свідчення про зміну курсу США, а як частину комунікаційної стратегії.

"Вважаємо, що це частина самої комунікаційної санкції, тобто надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес, тобто пришвидшити його таким чином. Ми саме в такому контексті розглядаємо, і якоїсь офіційної, дипломатичної закритими каналами про підготовку до виходу з мирного процесу, ми зараз не отримували", — наголосив представник українського МЗС.

Він також підкреслив, що публічна риторика — лише верхівка складної дипломатичної роботи, більша частина якої відбувається за зачиненими дверима.

"Просто дипломатія, вона потребує частини процесу. Україна дотримується принципової позиції, Конституцій України, національних інтересів України. Я в цьому можу абсолютно чітко всіх запевнити", — підкреслив Тихий.

Речник також закликав не піддаватися на спекуляції та припущення, які можуть виникати у суспільстві через відсутність повної інформації про переговори. За його словами, це нормальна частина дипломатичної роботи, яка не завжди може бути винесена на загал.

Нагадаємо, кілька днів тому стали відомі деякі пункти з мирного плану, який США запропонувала Україні — там йшлося про відмову від окупованих Росією територій та інші вимоги.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пригрозив Україні, що вони вийдуть з переговорного процесу, якщо Київ не погодиться на умови перемир'я. Таку ж риторику вів й віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Україна своєю чергою оприлюднила свої вимоги до мирного плану, де відкинула будь-яке визнання окупованих територій російськими та можливість Росії контролювати чисельність української армії.

Додамо, що у Німеччині різко розкритикували мирний план від Трампа і назвали його актом капітуляції.