У Німеччині розкритикували план Трампа щодо України як акт капітуляції

Бундестаг. Фото ілюстративне: bundestag.de

Пропозиція мирного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України викликала різку негативну реакцію у Німеччині. Речник із зовнішньополітичних питань Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер назвав її "актом капітуляції".

Про це повідомляє tagesshau.

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"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", — сказав Кізеветтер.

За даними американських ЗМІ, запропонований план передбачає не лише визнання Криму частиною Росії, а й фактичне прийняття окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Ба більше, у документі йдеться і про можливе пом’якшення санкційного тиску на Москву.

У Берліні вважають, що така угода не лише легітимізує загарбання українських територій, а й створює небезпечний прецедент для всього євроатлантичного простору. На думку Кізеветтера, подібна ініціатива лише підсилить апетити Кремля й поставить під загрозу стабільність регіону.

Нагадаємо, кілька днів тому у медіа з'явилися подробиці пунктів мирного плану від США для України та Росії.

Україна натомість висунула свої вимоги щодо гарантій безпеки та відмовилась будь-яким чином визнавати окупацію Росією.

Президент США Дональд Трамп розкритикував Зеленського та заявив, що з ним складно домовитися.