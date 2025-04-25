У Німеччині розкритикували план Трампа щодо України як акт капітуляції

У Бундестазі жорстко розкритикували мирну ініціативу Трампа
Пропозиція мирного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України викликала різку негативну реакцію у Німеччині. Речник із зовнішньополітичних питань Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер назвав її "актом капітуляції".
Про це повідомляє tagesshau.
Німеччина різко висловилась про мирний план США для України
"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", — сказав Кізеветтер.
За даними американських ЗМІ, запропонований план передбачає не лише визнання Криму частиною Росії, а й фактичне прийняття окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Ба більше, у документі йдеться і про можливе пом’якшення санкційного тиску на Москву.
У Берліні вважають, що така угода не лише легітимізує загарбання українських територій, а й створює небезпечний прецедент для всього євроатлантичного простору. На думку Кізеветтера, подібна ініціатива лише підсилить апетити Кремля й поставить під загрозу стабільність регіону.
Нагадаємо, кілька днів тому у медіа з'явилися подробиці пунктів мирного плану від США для України та Росії.
Україна натомість висунула свої вимоги щодо гарантій безпеки та відмовилась будь-яким чином визнавати окупацію Росією.
Президент США Дональд Трамп розкритикував Зеленського та заявив, що з ним складно домовитися.
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